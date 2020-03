Ο Ρότζερ Φέντερερ αποκάλυψε, μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter, ένα κομμάτι της ζωής του κατά τη διάρκεια του lockdown.

Σε ένα βίντεο μερικών δευτερολέπτων ο Ρότζερ Φέντερερ εμφανίζεται να προπονείται εν μέσω χιονόπτωσης. «Σιγουρεύομαι ότι ακόμη θυμάμαι πώς να κάνω τρικ σοτς» έγραψε χαρακτηριστικά ο διάσημος τενίστας στη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο. Ο Φέντερερ, που κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει κερδίσει είκοσι Γκραν Σλαμ, φαίνεται να χτυπάει το μπαλάκι του τένις πίσω από την πλάτη του και ανάμεσα από τα πόδια του, κοιτώντας μπροστά.

Το βίντεο μετράει ήδη εκατομμύρια προβολές.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY