Την ευγνωμοσύνη του προς του Έλληνες που βρέθηκαν στις εξέδρες του τερέν, εξέφρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που κατέκτησε σήμερα το Open Μασσαλίας του τουρνουά ATP 250.

«Ευχαριστώ τους Έλληνες φιλάθλους. Είδατε πολλές ελληνικές σημαίες σήμερα και αυτοί με βοήθησαν πραγματικά για την κατάκτηση του τίτλου, ήταν σα να αγωνίζομαι στο σπίτι μου αφού δεν ήρθαν Έλληνες μόνο από τη Γαλλία αλλά και από την πατρίδα».

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 2-0 σετ (7-5, 7-6), απέναντι στον 30χρονο Μικαϊλ Κουκούσκιν από τον Καζακστάν, Νο50 στην παγκόσμια κατάταξη.

«Ο κόσμος της Γαλλίας αγαπάει πραγματικά το τένις, ένα χειροκρότημα σε όλους σας. Ήταν μια απίστευτη εβδομάδα για μένα στη Μασσαλία, αλλά και για τον Μικαΐλ», είπε για τον αντίπαλό του, Μικαΐλ Κουκούσκιν (Νο50 της παγκόσμιας κατάταξης) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Συγχαρητήρια για την πορεία σου, ελπίζω να έχεις πολλούς τελικούς στο μέλλον. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές που πριν λίγα χρόνια μου είχαν δώσει και κάρτα ελευθέρας! Πιστεύατε σε μένα από το παρελθόν, είμαι ευγνώμων για τις ευκαιρίες που μου δώσατε», συνέχισε ο 20χρονος πρωταθλητής.

Το δευτερόλεπτο που σημειώθηκε ο νικητήριος πόντος, ο Τσιτσιπάς αποθεώθηκε από τους θεατές και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

