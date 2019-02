Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέδειξε σήμερα, για ακόμα μια φορά, ότι είναι φτιαγμένος από το μέταλλο των σπουδαίων αθλητών, κατακτώντας το τρόπαιο του ATP 250 στο Open της Μασσαλίας.

Ο 20χρονος πρωταθλητής επικράτησε στον τελικό του ATP 250 στη Μασσαλία, με 2-0 σετ (7-5, 7-6), απέναντι στον 30χρονο Μικαϊλ Κουκούσκιν από τον Καζακστάν, Νο50 στην παγκόσμια κατάταξη.

Το δευτερόλεπτο που σημειώθηκε ο νικητήριος πόντος, ο Τσιτσιπάς αποθεώθηκε από τους θεατές και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου, όπως είχε κάνει και πέρυσι στην Στοκχόλμη.

Χωρίς να χάσει σετ

Ύστερα από εβδομάδες αναμενόμενης κόπωσης, μετά και την απίστευτη πορεία του στο αυστραλιανό Open όπου έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, νικώντας τον Ρότζερ Φέντερερ, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστεψε στους γνωστούς ρυθμούς του και έφτασε μέχρι τον τελικό στην Μασσαλία, όπου κατέκτησε το τρόπαιο χωρίς να χάσει σετ.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες πήγαιναν game-game μέχρι το 5-5. Όμως στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε 6-5 και μετά «έσπασε» το σερβίς του Καζάκου παίρνοντας το σετ με 7-5, μετά από περίπου 50 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, ο Κουκούσκιν αντέδρασε και προηγήθηκε με 5-3 αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 5-5, προηγήθηκε με 6-5, και κατέκτησε το σετ στο τάι μπρέικ με 7-5.

Μετά τη νέα του επιτυχία, ο Τσιτσιπάς βρίσκεται πλέον πανάξια στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης που θα ανακοινώσει αύριο η ATP, μία «ανάσα» από την πρώτη δεκάδα των κορυφαίων παικτών του πλανήτη.

