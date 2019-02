Τον δεύτερο μεγάλο τίτλο της καριέρας του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που νίκησε στον τελικό του Open της Μασσαλίας, γράφοντας ιστορία.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο 20χρονος πρωταθλητής νίκησε με 2-0 σετ (7-5, 7-6) τον Μικαΐλ Κουκούσκιν, Νο50 της παγκόσμιας κατάταξης και πήρε το τρόπαιο στο τουρνουά ATP 250.

STEF'S MOMENT IN MARSEILLE 🙌



🇬🇷 @StefTsitsipas has won the 🏆 at the @Open13 in Marseille. pic.twitter.com/IecZEsvpXB — ATP Tour (@ATP_Tour) 24 Φεβρουαρίου 2019

Ο νέος θρίαμβος του τενίστα έρχεται μετά την αντίστοιχη επιτυχία του στη Στοκχόλμη, τον περασμένο Οκτώβριο, και την εξαιρετική του εμφάνιση στο αυστραλιανό Open, όπου είχε κερδίσει τον Φεντέρερ και κοίταξε στα «ίσια» τον Ναδάλ.

Μετά την κατάκτηση του Open, ο Έλληνας πρωταθλητής αναμένεται να ανεβεί αύριο στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, πλησιάζοντας τον Μάριν Τσίλιτς (Νο10), στους 130 βαθμούς.

Τα σετ

Στο πρώτο σετ, Τσιτσιπάς και Κουκούσκιν κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το δωδέκατο game, όπου ο 20χρονος κατάφερε να εκμεταλλευτεί το δεύτερο break point και πήρε με 7-5 το σετ.

Στο δεύτερο σετ όμως, το break ήρθε αρκετά νωρίς: στο 5ο game ο Κουκούσκιν «έσπασε» το σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά και προηγήθηκε με 3-2 ενώ στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του για το 4-2.

Η ένταση και η ανατροπή

Σε αυτό το σημείο, ο Έλληνας τενίστας τα έβαλε με τον εαυτό του φωνάζοντας «Δεν έχει αρχ@@@α», ανέβασε την απόδοσή του και ισοφάρησε στο 5-5.

Στο τάι μπρέικ, ο Τσιτσιπάς αποδείχθηκε ο πιο ψύχραιμος και κατάφερε να πάρει τελικά τη νίκη με 7-6.

«Οι θαυμαστές μου θα δουν έναν καλύτερο Στέφανο. Θα δουν έναν πιο βελτιωμένο, πιο γρήγορο Στέφανο στο κορτ. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για το 2019 γιατί υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορώ να βελτιώσω στο παιχνίδι μου. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν», ήταν τα «προφητικά» λόγια του Έλληνα αθλητή, στις αρχές του Φεβρουαρίου.