Η ρωσίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Αλεξάντρα Στεπάνοβα λέει πως ελπίζει η πρόσφατη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να μην ήταν «άσεμνη».

Ελάχιστοι εκτός Ρωσίας θα γνώριζαν το όνομά της ή λεπτομέρειες για τον αγώνα αυτό, αν δεν φορούσε ένα μαύρο κορμάκι που πρωταγωνίστησε στους τίτλους πολλών ιστοσελίδων και σε χιλιάδες σχόλια στα social media.

