Συνάντηση Μητσοτάκη - Τασούλα: «Με τη Γαλλία μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για μια Ευρώπη»

Στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και όχι μόνο στη διμερή συνεργασία Ελλάδας - Γαλλίας εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίσκεψη «με ιδιαίτερο συμβολισμό», τονίζοντας ότι επιβεβαίωσε τους ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών, ενώ ταυτόχρονα εντάχθηκε σε μια πιο ευρεία συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας του 2021 είχε προεξοφλήσει τις εξελίξεις, φέρνοντας νωρίς στο τραπέζι τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ικανότητα να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της σε έναν ασταθή κόσμο», ανέφερε, συνδέοντας τα ζητήματα άμυνας με την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και τις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τασούλα: «Αδιαπραγμάτευτη» η δημοσιονομική σταθερότητα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην οικονομική πολιτική, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε περίοδο πιέσεων, αλλά κινείται με σταθερό προσανατολισμό στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια μία από τις ταχύτερες μειώσεις δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ διεθνώς, χαρακτηρίζοντάς τη «μεγάλη επιτυχία». Όπως είπε, η πορεία αυτή μειώνει το βάρος για τις επόμενες γενιές, βελτιώνει τους όρους δανεισμού και ενισχύει την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται σε κρίσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί «εθνική προτεραιότητα» και δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Αναφερόμενος στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αν η Ευρώπη θέλει να επενδύσει σοβαρά στην άμυνα, την κλιματική κρίση και την τεχνολογία, θα πρέπει να εξασφαλίσει και τους αντίστοιχους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι Ελλάδα και Γαλλία κινούνται στην ίδια γραμμή, υποστηρίζοντας μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών, ακόμη και μέσω αναπροσαρμογής του τρόπου αποπληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τασούλας: «Η στρατηγική αυτονομία είναι ανάγκη, όχι σύνθημα»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η επίσκεψη Μακρόν είχε σημασία όχι μόνο για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και ως παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Τασούλας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στρατηγικής αυτονομίας, λέγοντας ότι δεν αποτελεί «λεκτική επινόηση», αλλά αναγκαία απάντηση σε έναν ασταθή διεθνή περιβάλλον.

Παράλληλα, συνέδεσε την ισχυρή οικονομία με την αμυντική ικανότητα της χώρας, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι απλώς πολιτική επιλογή, αλλά προϋπόθεση για τη διασφάλιση του μέλλοντος.

«Δεν πρόκειται για κομματική επιλογή, αλλά για εθνική πολιτική», ανέφερε, τονίζοντας ότι η εμπειρία της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας καθιστά αναγκαία τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας.