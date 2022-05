Συμφωνία Ελλάδας - Γερμανίας: Τεθωρακισμένα BMP-1 παραχωρεί η Αθήνα στην Ουκρανία, παίρνει γερμανικά Marder

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι συμφώνησε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μια συνεργασία ανάλογη με αυτήν της Γερμανίας με την Τσεχία, στο πλαίσιο της οποίας η τελευταία παραδίδει στην Ουκρανία τεθωρακισμένα από το απόθεμα του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, τα οποία κατόπιν αντικαθίστανται με αντίστοιχα γερμανικά εξοπλιστικά συστήματα.

«Σήμερα μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό για μια παρόμοια συμφωνία με την Ελλάδα, η οποία διαθέτει τέτοια συστήματα και θα την προμηθεύσουμε με γερμανικά άρματα μάχης», δήλωσε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προσέθεσε ότι οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν από τα υπουργεία 'Αμυνας των δύο χωρών. Αντίστοιχες συμφωνίες συνεργασίας θα επιδιωχθούν και με άλλες χώρες, σημείωσε.

Olaf Scholz announced that Germany will transfer its IFV to Greece and Athens will deliver Soviet-made equipment to Kyiv



Scholz did not specify which IFVs were being referred and how many would be transfered to #Ukraine. #Germany now equipped with Marder (picture) and Puma IFVs. pic.twitter.com/ybPbYuHQmO