Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ για τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών στη Βοσνία - Στους 19 οι νεκροί

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την καταστροφή» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο αριθμός των νεκρών από τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην κεντρική Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανήλθε σε 19 νεκρούς, ενώ αρκετοί αγνοούνται, με πόλεις και χωριά να έχουν αποκοπεί και αναφορές σε ορισμένα μέρη κάνουν λόγο για σπίτια που έχουν σχεδόν βυθιστεί. Μερικές από τις χειρότερες σκηνές διαδραματίστηκαν στην περιοχή γύρω από την Jablanica, μια πόλη στην κύρια διαδρομή μεταξύ των πόλεων του Μόσταρ και της πρωτεύουσας Σαράγεβο, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

The M-17 road that is directly linking Sarakevo to Mostar has been washed away by flooding last night near Jablanica. Traffic completely halted.#Bosnia pic.twitter.com/4fu8oleWjk — Aldin 🇧🇦 (@aldin_aba) October 4, 2024

Τα ποτάμια έσπασαν τις όχθες τους μετά από ολονύκτια καταιγίδα και οι αεροφωτογραφίες έδειξαν πολλές πόλεις και χωριά πλημμυρισμένα. Δρόμοι, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές παρασύρθηκαν ή μπλοκαρίστηκαν από συντρίμμια, ενώ οι κατολισθήσεις άφησαν τα σπίτια θαμμένα σε βράχους και χώμα μέχρι τους επάνω ορόφους τους. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Βοτζίν Μιγιάτοβιτς, δήλωσε ότι η χώρα έγινε μάρτυρας μιας τρομερής καταστροφής και απηύθυνε έκκληση για ηρεμία.

The devastating floods in #Bosnia and Herzegovina have impacted many communities, resulting in the loss of several lives and an unknown number of people reported missing. pic.twitter.com/7sBuv4eupt — Gresa Hasa (@GresaHasa) October 4, 2024

Οι πλημμύρες δεν περιορίστηκαν στη Βοσνία, όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο γειτονικό Μαυροβούνιο, η κακοκαιρία άφησε αποκομμένο το χωριό Κομάρνιτσα. Η στάθμη των υδάτων αυξήθηκε επίσης σε ορισμένα ποτάμια της Κροατίας και η κυβέρνηση στο Ζάγκρεμπ δήλωσε ότι υπήρχε κίνδυνος να πλημμυρίσουν ορισμένες περιοχές στην πόλη Κάρλοβατς κοντά στον ποταμό Κούπα.

#BREAKING #Bosnia JUST IN: Aerial footage reveals the devastating floods in the Bosnian village of Fizije and the town of Fojnica. pic.twitter.com/KNVosRT44h — The National Independent (@NationalIndNews) October 4, 2024