Στέφανος Κασσελάκης: «Φιλοδοξώ να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας»

Νέα πολιτική τοποθέτηση έκανε χθες από το βήμα του συνεδρίου του Economist ο Στέφανος Κασσελάκης, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για την κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εκλέχθηκα, με μεγάλη διαφορά, ως αουτσάιντερ στον προκριματικό αγώνα, ο οποίος κέρδισε τις εργατικές γειτονιές και τις αγροτικές περιοχές. Και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό μέρος της θέσης μου σήμερα, ότι αυτοί που έμειναν έξω από το λεγόμενο σύστημα, είδαν σε μένα έναν σύγχρονο μαχητή όχι μόνο για τα συμφέροντά τους, αλλά και για το συλλογικό μέλλον της χώρας», σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης από το βήμα του συνεδρίου.

«Φιλοδοξώ να γίνω ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας για όλους τους Έλληνες -εντός και εκτός συνόρων- αλλά η πίστη μου πάνω απ' όλα είναι στον λαό που με αγκάλιασε και με ώθησε. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, οι άνθρωποι που λαχταρούν να γυρίσουν τα παιδιά τους στην Ελλάδα, οι άνθρωποι που θάφτηκαν σε σωρούς λάσπης μετά τις πρόσφατες πλημμύρες και με αμελητέα κρατική στήριξη στο πλευρό τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

I was elected, by a wide margin, as an outsider in the primary race, who won the working-class neighborhoods and the rural areas.



