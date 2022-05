Σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη: Η ανάρτηση του Σαρλ Μισέλ στα ελληνικά

«Το σημερινό έργο αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή ανάπτυξη της Ευρώπης», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στα εγκαίνια της πλωτής πλατφόρμας επεναεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη.

«Το έργο αυτό που εγκαινιάζουμε αυτή τη στιγμή στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα. Παίρνουμε τη μοίρα στα χέρια μας. Δεν καθόμαστε απλώς να μιλήσουμε για τη στρατηγική μας αυτονομία και κυριαρχία. Είμαστε δραστήριοι, είμαστε ενεργοί, όλοι μαζί από κοινού μαζί με τους φίλους μας από τα Βαλκάνια θέλουμε να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαρλ Μισέλ, επισημαίνοντας πως «λόγω της εισβολής της Ρωσίας, το έργο αυτό αποτελεί τη στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη».

«Το σημερινό έργο αποτελεί ορόσημο για την ενεργειακή ανάπτυξη της Ευρώπης και, σήμερα, σε αυτή την πόλη, με αυτόν τον νέο σταθμό LNG, πορευόμαστε προς αυτόν τον στόχο», τόνισε ο Σαρλ Μισέλ και προσέθεσε: «Είναι πολύ θετικό το βήμα αυτό για τα κοινά μας πολιτικά έργα, γιατί θα μας βοηθήσει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές του φυσικού αερίου, θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τις ενεργειακές υποδομές μας και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθιστώντας μας πιο ισχυρούς και ανεξάρτητους».



Λίγο αργότερα, ο Σαρλ Μισέλ έκανε και μια σχετική ανάρτηση στα ελληνικά στο Twitter, σχολιάζοντας: «Θα τερματίσουμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Ο νέος σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι μια γεωπολιτική επένδυση. Συμβάλει στην απελευθέρωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία»

We will end our dependence on Russian fossil fuels.



This new #LNG terminal is a geopolitical investment.



It will help free South East Europe from the weaponisation of gas supply by #Russia.@PrimeministerGR @KirilPetkov @avucic @DKovachevski pic.twitter.com/FMMEoV92Lg