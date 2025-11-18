Ελλάδα – Κύπρος: Κοινό σχέδιο δράσης για τη λειψυδρία και τη διαχείριση υδάτων στη 3η Διακυβερνητική Σύνοδο

Στην τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, Μαρία Παναγιώτου, και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων της Ελλάδας, Πέτρος Βαρελίδης –εκπροσωπώντας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου– συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν στη σύσταση κοινής Ομάδας Εργασίας που θα καθορίσει τις προτεραιότητες, τον βέλτιστο τρόπο συνεργασίας και τα επόμενα βήματα. Στόχος είναι μια ενιαία στρατηγική βασισμένη στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση, με ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Οι βασικοί άξονες της συνεργασίας

1. Επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού

Η Κύπρος θα μεταφέρει τεχνογνωσία από τη στρατηγική που εφαρμόζει εδώ και χρόνια. Προβλέπεται ανταλλαγή εμπειρίας στην παρακολούθηση ποιότητας, εκπαίδευση παραγωγών και υλοποίηση πιλοτικών έργων τεχνητής τροφοδότησης υδροφορέων σε παράκτιες περιοχές.

2. Αφαλάτωση μεγάλης κλίμακας

Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας μονάδων αφαλάτωσης, τη βιώσιμη διαχείριση της άλμης και την ανάπτυξη υβριδικών εγκαταστάσεων που θα συνδυάζουν αφαλάτωση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

3. Κοινή στρατηγική “Water Resilience”

Ελλάδα και Κύπρος θα δημιουργήσουν κοινό πλαίσιο ανθεκτικότητας νερού, ενώ ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. θα προωθήσουν περιφερειακή πρωτοβουλία για τη διαχείριση νερού και κλιματικής προσαρμογής στη Μεσόγειο.

4. Συμμετοχή των πολιτών

Προβλέπονται κοινές καμπάνιες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και «Μεσογειακές Ημέρες Νερού». Θα δημιουργηθεί επίσης ψηφιακή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων και καλών πρακτικών.

5. Ασφάλεια φραγμάτων

Οι δύο χώρες θα μοιραστούν τεχνική εμπειρία, θα αναπτύξουν κοινό πλαίσιο επιθεωρήσεων και θα πραγματοποιήσουν κοινές ασκήσεις ετοιμότητας. Παράλληλα θα επεκταθεί η χρήση ψηφιακών συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης κινδύνου.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και τα κυπριακά παραδείγματα από τη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, καθώς και έργα για την αντιμετώπιση της ανομβρίας, όπως παρεμβάσεις μείωσης απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης.

Το κοινό ανακοινωθέν επιβεβαιώνει τη στρατηγική στόχευση Ελλάδας και Κύπρου για στενότερη συνεργασία στη διαχείριση υδάτων και την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανθεκτικού μεσογειακού μοντέλου.



