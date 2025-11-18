Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης, σε ηλικία 87 ετών

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Γεννημένος στην Αθήνα, φοίτησε στο 9ο Γυμνάσιο της πλατείας Κουμουνδούρου και συμμετείχε από νωρίς στο μαθητικό κίνημα και στους αγώνες για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πολυτεχνείο του Γκράτς και στη συνέχεια στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ως μέλος του ΚΚΕ και της Νεολαίας Λαμπράκη, συνελήφθη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

Μετά τη Μεταπολίτευση είχε ενεργό παρουσία στην Αριστερά, συμμετέχοντας στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού, του ΚΚΕ Εσωτερικού – Ανανεωτική Αριστερά και αργότερα στον Συνασπισμό.

Αλέκος Φλαμπουράρης: Ο ρόλος του στην κυβέρνηση Τσίπρα

Στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα, διετέλεσε Υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2015 και ανέλαβε εκ νέου το ίδιο χαρτοφυλάκιο στη δεύτερη κυβέρνηση, μέχρι τον ανασχηματισμό του 2016, όταν ορίστηκε Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα της καθημερινότητας του πολίτη.

Εκλέχθηκε βουλευτής Α’ Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015 και επανεξελέγη το 2019.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο, με στελέχη της Αριστεράς να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη διαδρομή του με τις μεγάλες στιγμές της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής.