ΟΠΕΚΕΠΕ: Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης παραιτούνται από τη βουλευτική τους ασυλία

Με δήλωσή τους το βράδυ της Κυριακής (5/4), οι παραιτηθέντες υπουργοί για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης, εξέφρασαν την επιθυμία τους -και- για παραίτηση από τη βουλευτική τους ασυλία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο βουλευτές ανακοίνωσαν πως παραιτούνται από τη βουλευτική τους ασυλία με φόντο τα όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας μετά τη διαβίβαση των δικογραφιών -στη Βουλή- από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κ. Τσιάρας, μεταξύ άλλων, ανέφερε αρχικά:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δήλωση Τσιάρα

«Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία.

Η υπόθεση, η οποία ερευνάται, αφορά σε γεωργό, που ενημερώθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει θέμα σε πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο του 2021 για τη διατήρηση περιοχής οικολογικής εστίασης (πρασίνισμα).

Συγκεκριμένα, τα χαντάκια και τα αρδευτικά κανάλια που είχε δηλώσει στην ΕΑΕ 2021 του μεταφέρθηκε ότι ενδεχομένως να κριθούν μη επιλέξιμα, λόγω προσχώσεων που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Σε επικοινωνία με συνεργάτη του πολιτικού μου γραφείου- χωρίς να το γνωρίζω,όπως προκύπτει και από την καταγεγραμμένη συνομιλία-τέθηκαν ερωτήματα με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση της ορθής διοικητικής διαδικασίας».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανάρτηση Γιάννη Κεφαλογιάννη

«Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου», τονίζει ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Πλην όμως, συνεχίζει, «σε μία δικογραφία που αριθμεί χιλιάδες σελίδες δεν υπάρχει ούτε μία δική μου συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα ούτε καν η ελάχιστη αναφορά από την οποία να προκύπτει δική μου γνώση και προτροπή για τέλεση οιουδήποτε αδικήματος».

«Παρόλα αυτά, έθεσα την παραίτησή μου στην διάθεση του Πρωθυπουργού από την υπουργική θέση, την οποία κατείχα και αυτονοήτως θα ζητήσω την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, καθώς τούτο επιτάσσει ο αξιακός μου κώδικας, έχοντας την πεποίθηση ότι η αβασιμότητα όσων μου αποδίδονται θα αναγνωρισθεί από τις μόνες αρμόδιες Δικαστικές Αρχές», καταλήγει ο κ. Κεφαλογιάννης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ