Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζεται η τελευταία για το 2023 Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει σήμερα και αύριο κι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ως βασικά θέματα την Ουκρανία και τη διεύρυνση της ΕΕ. «Η Ελλάδα είναι υπέρ της διεύρυνσης ως στρατηγική επιλογή της Ε.Ε. και ως επένδυση στο μέλλον, υπό τη γνωστή αιρεσιμότητα», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Προσθέτουν ότι η Ελλάδα συντάσσεται με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ είναι υπέρ της χορήγησης καθεστώτος υποψηφίου στη Γεωργία.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021-27), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει ότι μια λύση δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει μόνο χρηματοδότηση για την Ουκρανία και έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να προβλέπονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αυξημένοι πόροι για το μεταναστευτικό -ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ε.Ε.- ειδικά για τις χώρες πρώτης γραμμής.

Ο πρωθυπουργός διεκδικεί ακόμα ενισχυμένους πόρους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Η Ελλάδα είχε στηρίξει εξαρχής την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερα κονδύλια στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, επισημαίνοντας ότι οι πόροι που διατίθενται σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, ενώ πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση είχε αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 τον περασμένο Σεπτέμβριο, όσο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, με σχετική επιστολή προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την οποία συνυπέγραφαν και άλλοι ηγέτες της Ε.Ε.

Χθες, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε στη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες την πάγια θέση της Ελλάδας ότι το θέμα ανάληψης καθηκόντων από τον Φρέντι Μπελέρη και το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους Δικαίου, που αποτελεί την κορωνίδα της ενταξιακής διαδικασίας.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ειλικρινή διάθεση της Ελλάδας να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας υπήρξε και παραμένει από τους πρωτεργάτες της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

"This is a crucial summit for Ukraine and the EU"



Sky's International Affairs Editor @DominicWaghorn is live in Brussels as EU leaders prepare to gather for the final summit of the year.



War latest: https://t.co/D1kHizNZcb



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qNpSuMIMXE