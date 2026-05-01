Νίκος Φαραντούρης: Γιατί εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ - Το παρασκήνιο της απόφασης

Ο Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή τις δηλώσεις του από το Σκοπευτήριο Καισαριανής, όπου βρέθηκε για εκδηλώσεις μνήμης.

Στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά, ο Ν. Φαραντούρης ανέφερε ότι πρόκειται για μία ημέρα μνήμης τόσο για τους εργατικούς αγώνες όσο και για τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. «Θυμόμαστε τους αγώνες των εργαζομένων για αξιοπρεπείς συνθήκες, αλλά και τους εκτελεσθέντες εδώ στο Σκοπευτήριο, αποτίοντας φόρο τιμής», δήλωσε στην εκπομπή «News Room» του ΕΡΤnews.

Όσο για την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, ο Ν. Φαραντούρης εξήγησε ότι πρόκειται για επιλογή του συνδέεται με την ανάγκη, όπως σημείωσε ο ίδιος, «επείγουσας πολιτικής αλλαγής» στη χώρα.

Ο ίδιος, αποφάσισε -όπως είπε- να μην παραμείνει σε στάση πολιτικής αναμονής ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, αλλά να ενταχθεί σε μια «πανστρατιά συσπείρωσης γύρω από τον μοναδικό συγκροτημένο πολιτικό φορέα με κυβερνητικό πρόγραμμα».

Στις δηλώσεις του, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ως «ραχοκοκαλιά της δημοκρατικής παράταξης» και «τον μοναδικό πολιτικό φορέα με τα θεσμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να συσπειρώσουν τις δημοκρατικές δυνάμεις και να οδηγήσουν σε πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια διακυβέρνηση που έχει δημιουργήσει προβλήματα».

Νίκος Φαραντούρης: Η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, εντάχθηκε και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη συνάντηση, που είχε το απόγευμα της Πέμπτης, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη.

Νωρίτερα, ο ευρωβουλευτής είχε ανακοινώσει τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, αλλά -και- την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης υπογράμμισαν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να επισημαίνει ότι ο Νικόλαος Φαραντούρη με τις γνώσεις και τον χαρακτήρα του μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews