Μητσοτάκης: «Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής»

Σαφείς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον ρόλο της κυβέρνησης και εκείνον της Βουλής έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη συμβολή των βουλευτών στη χάραξη πολιτικών με έντονο τοπικό αποτύπωμα.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το επιτελικό κράτος αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας και δεν σχετίζεται με τη νομοθετική, επισημαίνοντας πως οι αρμοδιότητες κυβέρνησης και Βουλής είναι διακριτές και προσδιορίζονται με σαφήνεια από το Σύνταγμα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας της κυβέρνησης με την κοινοβουλευτική ομάδα, ιδιαίτερα σε ζητήματα που απαιτούν γνώση των τοπικών αναγκών και άμεση επαφή με τις περιφέρειες.

Κάνοντας ειδική αναφορά στις πολιτικές για τις ορεινές περιοχές και τη νησιωτικότητα, σημείωσε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν ενεργό ρόλο στη διαβούλευση, κάτι που - όπως τόνισε - αντανακλά τη βούληση της κυβέρνησης να ενισχύσει ουσιαστικά τον ρόλο του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιοχής.

«Θέλουμε ακριβώς τη συμμετοχή του βουλευτή, στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή των βουλευτών είναι κρίσιμη στον σχεδιασμό πολιτικών με αναπτυξιακή στόχευση.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η διάκριση των εξουσιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη θεσμική αρχή, επισημαίνοντας πως το επιτελικό κράτος δεν υποκαθιστά τον ρόλο της Βουλής, αλλά λειτουργεί αυστηρά εντός των συνταγματικών ορίων της εκτελεστικής εξουσίας.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι η συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και βουλευτών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα όταν πρόκειται για την εκπόνηση σχεδίων με ισχυρή περιφερειακή διάσταση.

«Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος, το οποίο αφορά εμάς, την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων, αποκτά μια ξεχωριστή σημασία», είπε, συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ