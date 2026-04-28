Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το ψηφιακό κράτος εξυπηρετεί όλους τους πολίτες το ίδιο»

Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Ναύπλιο, μίλησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με πολίτες για συγκεκριμένους τομείς της δημόσιας ζωής, όπως τον ψηφιακό κράτος.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το 2030 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και είναι ευκαιρία να αναλογιστούμε από πού ξεκινήσαμε, που είμαστε και που θέλουμε να φτάσουμε.

«Όταν σκεφτόμαστε τη μεταρρύθμιση του κράτους το πρώτο είναι να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη και να επιλύσουμε τα θέματα βάσει σχεδίου. Η πρώτη μου εμπειρία με το ελληνικό κράτος ήταν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε δύσκολη συγκυρία, επί μνημονίων. Εκεί αντιλήφθηκα ότι αν δεν έχεις συνολική εικόνα του κράτους, κατά πάσα πιθανότητα θα υλοποιείς πολιτικές είτε αποσπασματικές, είτε ημιτελείς», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το gov.gr, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, απεδείχθη τεράστια επιτυχία. Μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πολλά διαφορετικά προβλήματα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι πολλά τα παραδείγματα. Όλα ξεκινούν από μία κεντρική προσέγγιση. Το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε πως τα προβλήματα δεν σταματούν. «Εκεί που ο πολίτης κατάλαβε ότι κάτι άλλαξε στο κράτος ήταν όταν στην πανδημία έλαβε μήνυμα για το ραντεβού του εμβολιασμού. Αποδείξαμε ότι όλα αυτά τα εργαλεία μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να κάνουμε το κράτος καλύτερο», σημείωσε.

Μιλώντας για το ΕΣΥ ανέφερε ότι η αξιολόγηση που γίνεται από τους πολίτες περιγράφει διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ. «Οι ίδιοι οι ασθενείς όταν τους ρωτάμε, παρουσιάζουν εικόνα ενός ΕΣΥ το οποίο αλλάζει», σημείωσε.

Ανέφερε ότι πήραμε 36 δισ. ευρώ τα οποία τα αξιοποιούμε επ ωφελεία των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι βλέπουν καινούργιες υποδομές και το βραχιολάκι που προτεραιοποιεί ασθενείς ενώ αναφέρθηκε και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

«Το ψηφιακό κράτος είναι απρόσωπο. Εξυπηρετεί όλους τους πολίτες το ίδιο. Δεν ρωτάει τι ψηφίζεις, δεν ρωτάει που μένεις. Όλα αυτά συνιστούν πολλές μικρές επαναστάσεις. Πολλοί δεν θυμόμαστε πως ήταν το κράτος πριν το 2019 γιατί το θεωρούμε κεκτημένο και καλώς. Αλλά ας αναλογιστούμε τη διαδρομή. Έχουμε τώρα τη μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα θέμα που μας απασχολεί είναι ότι στα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Οι προκλήσεις τρέχουν, οι κρίσεις είναι πάντα μπροστά μας και η υποχρέωσή μας είναι να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη. Να μελετούμε τη λεπτομέρεια του προβλήματος, δεν γίνεται πολιτική στα κουτουρού, με διαίσθηση. Πρέπει να σκάψεις στο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει πολιτική για τον πολίτη, τα υπόλοιπα τα αφήνω στην αντιπολίτευση, στα κανάλια που θέλουν να πηγαίνουν την ατζέντα μακριά από εσάς», υπογράμμισε.