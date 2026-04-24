Ο Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα: Το πρόγραμμα - Στο τραπέζι υπογραφή νέας ελληνογαλλικής συμφωνίας

Στην Αθήνα έφτασε λίγο πριν τις 07:00 το απόγευμα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να τον υποδέχεται στον διεθνή αερολιμένα, «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για μία διήμερη επίσκεψη με έντονο πολιτικό και γεωστρατηγικό αποτύπωμα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος αφίχθη το απόγευμα της Παρασκευής και, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή της επέκτασης της διμερούς συμφωνίας για την άμυνα και την ασφάλεια για ακόμη πέντε χρόνια.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έτοιμος να επιβιβαστεί στο όχημά του, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα / Φωτ.: Eurokinissi

Στιγμιότυπο από την άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα / Φωτ.: Eurokinissi

Εμανουέλ Μακρόν: Το πρόγραμμα της επίσκεψης στην Αθήνα

Μετά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους και τη μετάβασή του στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Μακρόν και Μητσοτάκης θα συμμετάσχουν σε δημόσια συζήτηση στη Ρωμαϊκή Αγορά, με θέμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τις προοπτικές για το μέλλον της.

Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία περίπου 110 προσκεκλημένων από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό κόσμο. Ανάμεσά τους, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, καθώς και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.

Το πρωί του Σαββάτου, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά, ενώ στη συνέχεια θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφές συμφωνιών και κοινές δηλώσεις. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή τους στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης Μακρόν άμυνα και γεωπολιτική

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με την ανανέωση της στρατηγικής συνεργασίας να θεωρείται κομβική για την ενίσχυση των δεσμών των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ παράλληλα συζητήσεις αναμένεται να υπάρξουν και για την οικονομία, την καινοτομία και την πολιτική προστασία.

Στις προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς περιλαμβάνεται και το ζήτημα της ναυτιλιακής ασφάλειας, με αναφορές στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς.

Πάντως, Αθήνα και Παρίσι εμφανίζονται να κινούνται σε κοινή γραμμή σε μια σειρά ευρωπαϊκών ζητημάτων, με έμφαση στις κοινές αξίες, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται και πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, με τις δύο χώρες να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που προωθούν τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ