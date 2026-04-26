Μητσοτάκης για Ουάσινγκτον: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

Ο πρωθυπουργός καταδίκασε την ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον, εκφράζοντας παράλληλα ανακούφιση που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασφαλής

Φωτογραφία από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2020/Πηγή: EPA
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η επίθεση αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία». Παράλληλα, εξέφρασε ανακούφιση για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ και οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά, προσθέτοντας πως «η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

Χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με εκατοντάδες καλεσμένους στην αίθουσα.

Ξαφνικά ακούστηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί από την είσοδο, προκαλώντας πανικό. Οι παρευρισκόμενοι έπεσαν στο πάτωμα ή κρύφτηκαν κάτω από τραπέζια, ενώ δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν προς το εσωτερικό.

Άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν άμεσα τον Ντόναλντ Τραμπ, τη Μελάνια Τραμπ και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς.

Για αρκετά λεπτά η αίθουσα παρέμεινε σε κατάσταση συναγερμού, με τους καλεσμένους να αναμένουν καλυμμένοι, μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση.

