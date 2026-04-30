Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, εντάχθηκε και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ μετά τη συνάντηση, που είχε το απόγευμα της Πέμπτης, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκης.

Ο Νικόλας Φαραντούρης, νωρίτερα σήμερα, είχε ανακοινώσει τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, αλλά -και- την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης υπογράμμισαν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να επισημαίνει ότι ο Νικόλαος Φαραντούρη με τις γνώσεις και τον χαρακτήρα του μπορεί να συμβάλλει στον αγώνα για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία.

Νικόλας Φαραντούρης: Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Ο Νίκος έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά αλλά και θέματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του αλλά και με τον ιδιαίτερα μαχητικό του χαρακτήρα θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή» δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι κανείς δεν περισσεύει, όλοι οι δημοκράτες πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα που έχει απευθύνει το ΠΑΣΟΚ για συσπείρωση.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πολιτική αλλαγή, τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της εθνικής ανεξαρτησίας, την κοινωνική δικαιοσύνη» δήλωσε ο ευρωβουλευτής.

Νικόλας Φαραντούρης: Η ανακοίνωσή του για συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ

Ο ευρωβουλευτής, έχοντας προσφάτως διαγραφεί από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί «τον μοναδικό συγκροτημένο πολιτικό πόλο που μπορεί να διασφαλίσει πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, οργανωμένη δομή και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό ενόψει εκλογών».

«Δεν πρόκειται να παραμείνω εσαεί ανεξάρτητος, ενώνω και εγώ τη φωνή μου, και αυτό απαιτούν οι περιστάσεις, με διαφάνεια και για πολιτική αλλαγή και όχι μόνο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αφού όπως ανέφερε: «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή, με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή-μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχιακό δυναμικό, με περιφερειακή συγκρότηση, με όργανα, με δομή και με έναν στρατηγικό αντικειμενικό στόχο στον δρόμο προς την κάλπη. Αυτά όλα τα συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γι' αυτό λέω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλα μυρίζουν ότι η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μία προεκλογική περίοδο και μάλιστα με ένα ζοφερό περιβάλλον να τυλίγει την κοινή γνώμη, να αιωρείται πάνω από τη χώρα, με υποκλοπές, με θεσμικά ολισθήματα και με πολλές προκλήσεις γύρω μας, δεν νομίζω ότι περισσεύει κανείς από αυτό το προσκλητήριο».

Παράλληλα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1» τόνισε πως «ορισμένοι από εμάς θέτουμε ως προτεραιότητα τη συμβολή μας στην πατρίδα», προσθέτοντας ότι «τα όρια έχουν ξεπεραστεί», αναφερόμενος σε επιθέσεις και «ύβρεις» που αφορούν θεσμικά ζητήματα.

Ερωτηθείς αν θα εξαντλήσει τη θητεία του στην Ευρωβουλή ή θα συμμετάσχει στην εθνικές εκλογές, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Έχω πει ότι δεν σκοπεύω να συμμετάσχω στις επόμενες εθνικές εκλογές, διότι είμαι σχετικά φρέσκος ευρωβουλευτής και διότι έχω ανοίξει αρκετά ζητήματα που θα ήθελα να τα ολοκληρώσω. Θεωρώ ότι η δουλειά μπορεί να γίνει και να είναι σημαντική από τούτο εδώ το μετερίζι της Ευρωβουλής. Ο σκοπός μου και το πλάνο μου είναι να συνεχίσω τη θητεία μου και να βάλω πλάτη με την ιδιότητά μου αυτή».

