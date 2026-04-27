Νίκος Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση των υποκλοπών, προναγγέλλοντας ενέργειες από πλευράς κόμματός του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου, χαρακτήρισε «σκοτεινή» την υπόθεση των υποκλοπών, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θα καταθέσει έξι νέες μηνύσεις, αλλά -και- την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να μείνει στην εξουσία και θα κάνω τα πάντα για να ξαναγίνει η Ελλάδα μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Νίκος Ανδρουλάκης: Αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τις υποκλοπές

Παράλληλα επανέλαβε ότι εδώ και καιρό έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του προς τη Δικαιοσύνη, την σέβεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκείται κριτική στις αποφάσεις της.

Χαρακτήρισε την απόφαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου ως «προσβολή και υπονόμευση του κύρους της ίδιας της Δικαιοσύνης».

Δήλωσε πως «ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα και η δημοκρατία γι αυτό η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Καλώ τα υπόλοιπα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν το αίτημα», ενώ ανέφερε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τόνισε πως πρέπει να μπει ένα τέλος στην παρακμή, οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για την ποιότητα της δημοκρατίας και είπε πως «περιμένω από όλα τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν από το λογισμικό του predator να σκεφτούν τώρα την ύστατη στιγμή τον όρκο τους, να υπηρετούν την πατρίδα και τον ελληνικό λαό και επιτέλους να διαβούν το κατώφλι του Αρείου Πάγου».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, με απόφαση του Αρείου Πάγου, η υπόθεση των υποκλοπών θα παραμείνει στο αρχέιο, καθώς «κρίθηκε πως δεν προέκυψαν νέα στοιχεία τα οποία πρέπει να ερευνηθούν».

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο εισαγγελεας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αποφάνθηκε ότι «δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης».

Συγκεκριμένα, «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27-04-2026 Πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε πως «τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ