Παπασταύρου από Δελφούς: Πρώτη σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα στην προστασία των θαλασσών

Τη δέσμευση ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν θεσμοθετηθεί τα δύο Θαλάσσια Πάρκα, σε Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο, εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών 2026.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα προχωρήσει σε αυτό το βήμα. «Πριν το καλοκαίρι και τα δύο προεδρικά διατάγματα θα έχουν αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πριν τελειώσει το έτος θα έχουμε τα πάρκα. Θα είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη» είπε ο κ. Παπασταύρου, ενώ πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να συνεχίσουμε και στις υπόλοιπες περιοχές».

Πιο συγκεκριμένα, αναλύοντας τα βήματα που θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ο υπουργός παρουσίασε συγκεκριμένα ορόσημα: «Για το θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικές μελέτες και την Τρίτη αναμένεται η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για το χερσαίο τμήμα» είπε. «Στις 11 Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί το προεδρικό διάταγμα και θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 15 Ιουνίου».

«Για το θαλάσσιο πάρκο του Ιονίου υπάρχουν τρία χερσαία τμήματα - η περιβαλλοντική μελέτη για το ένα έχει εκδοθεί, ενώ για τα άλλα δύο θα εκδοθούν τον Μάιο. Το προεδρικό διάταγμα θα είναι έτοιμο στα τέλη Ιουνίου» είπε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα για την προστασία της Γυάρου», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία «Αμοργόραμα».

«Είναι μία μοναδική πρωτοβουλία στην Ευρώπη» είπε, επισημαίνοντας ότι «όλοι οι ιδιώτες ψαράδες αποφάσισαν ομόφωνα να αυτοπεριοριστούν». Όπως είπε, «επέλεξαν τρεις ευαίσθητες περιοχές όπου δεν θα ψαρεύουν όλο τον χρόνο - no fish zones», ενώ «αποφάσισαν ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο θα ψαρεύουν σκουπίδια». Πρόσθεσε ότι «είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα αναγέννησης της θάλασσας, έχει τεθεί σε λειτουργία, έχει βγει το προεδρικό διάταγμα και έχει διατεθεί πλοίο για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών».

«Δεν είναι μία πολυτέλεια - έχει να κάνει με τον νησιώτη και το μέλλον των παιδιών»

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «το Αμοργόραμα δείχνει πόσο καθοριστική είναι η συμβολή της τοπικής οικονομίας», επισημαίνοντας ότι «υπάρχει πάντα δυσκολία και αντιδράσεις στην οργάνωση του χώρου», ωστόσο «τώρα έχουμε τη θεσμική τόλμη να πάμε στη δημόσια διαβούλευση και το κάνουμε».

Τόνισε ακόμη ότι «ο ιδιωτικός τομέας παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος», αναφερόμενος σε «ειδικό σκάφος στην Αμοργό που επιχειρεί σε πολύ δύσκολες θάλασσες και συνεργάζεται με τους ψαράδες», ενώ κατέληξε σημειώνοντας ότι «τα θαλάσσια πάρκα απαιτούν πολύ μεγαλύτερη θωράκιση».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η χώρα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρώπη και τα περισσότερα νησιά», σημειώνοντας ότι «η ανάγκη προστασίας των θαλασσών έχει να κάνει με την ίδια μας τη φύση». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν είναι μία πολυτέλεια - έχει να κάνει με τον νησιώτη και το μέλλον των παιδιών. Είναι αναπτυξιακή επιλογή για τον τόπο».

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός ευχαρίστησε το Ίδρυμα Λασκαρίδη, επισημαίνοντας ότι «βοηθάει σε πολλά σημεία της πατρίδας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος χωρίς τυμπανοκρουσίες», ενώ έκανε ειδική αναφορά στη Μαρία Δαμανάκη, λέγοντας ότι «οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί, μαζί με άλλους, έφερε στην επιφάνεια και φώτισε τη σημασία των θαλασσών για τη χώρα - ήσασταν από τους πρωτεργάτες της ελληνικής προσπάθειας» της είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ