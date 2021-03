Η ελληνική οικονομία ήταν πιο ανθεκτική από όσο πολλοί περίμεναν το 2020, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

«Η Ελλάδα είναι στη σωστή θέση για να επιτύχει και θα επιτύχει», ανέφερε ακόμη ο πρωθυπουργός, σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter για τα οικονομικά στοιχεία.



«Παρά τη μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό, τα στοιχεία για το ΑΕΠ που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία ήταν πιο ανθεκτική από όσο πολλοί περίμεναν το 2020», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

«Μαζί με τη διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού, καταρρίπτουμε στερεότυπα. Η Ελλάδα είναι στη σωστή θέση για να επιτύχει και θα επιτύχει», έγραψε ακόμη στην ανάρτησή του.

Despite a heavy reliance on tourism, GDP figures published today show that the Greek economy was more resilient than many expected in 2020. Alongside our handling of the COVID-19 crisis, we are shattering stereotypes. #Greece is well-placed for success and will succeed.