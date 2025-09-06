Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος για τη νέα γενιά

Ως τη μεγαλύτερη φορολογική τομή της μεταπολίτευσης υπέρ της νέας γενιάς χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις ρυθμίσεις που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για νέους εργαζόμενους ηλικίας 20–30 ετών.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, θεσπίζεται μηδενικός φόρος εισοδήματος για εργαζόμενους έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για την ηλικιακή κατηγορία 25–30 ετών, ο βασικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 9% από 22% που ισχύει σήμερα.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μέτρα απαντούν στην ανάγκη στήριξης των νέων που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας και καλούνται να σταθούν οικονομικά αυτόνομα μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους διαβίωσης. «Συνασθάνομαι την αγωνία των νέων παιδιών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αποφοίτους τεχνικών σχολών, οι οποίοι εισέρχονται συχνά στην αγορά εργασίας ήδη από τα 20 τους χρόνια, σε ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση. Όπως είπε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις στοχεύουν όχι μόνο στη δημοσιονομική ανακούφιση, αλλά και στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό πακέτο μέτρων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, με βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και τη διευκόλυνση των νέων επαγγελματιών.



