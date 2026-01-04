Αγρότες: Έκτακτη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου - Τι αποφάσισαν οι παραγωγοί

Έκτακτη σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το ζήτημα των αγροτών και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά την πανελλαδική συνάντηση στα Μάλγαρα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας (5/1) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και το απόγευμα της Κυριακής (4/1) πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη, προγραμματισμένη σύσκεψη για τα αγροτικά στο Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο των αποφάσεων του αγροτικού κόσμου όπως αυτές αποφασίστηκαν από τη συμμετοχή δεκάδων μπλόκων στα Μάλγρα.

Στην αυριανή σύσκεψη, πέρα από τον πρωθυπουργό, αναμένεται να παραστούν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στη σύσκεψη των Μαλγάρων

Σύμφωνα με την απόφαση, την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, μετά τα Θεοφάνεια θα προχωρήσουν σε 48ωρους αποκλεισμούς εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων.

Θα ξεκινήσει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος, τα διόδια στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές.

Θα αποκλειστεί η παρακαμπτήρια οδός στον Μπράλο Φθιώτιδας, γεγονός που αναμένεται να «κόψει» κυριολεκτικά τη χώρα στα δύο.

Τον αποκλεισμό του Μπράλου θα πραγματοποιήσουν τρακτέρ από το μπλόκο της Καρδίτσας, το μεγαλύτερο της χώρας, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 1.400 αγροτικά μηχανήματα.

Παράλληλα, οι αγρότες συζητούν τον αποκλεισμό του παραδρόμου της Εθνικής Οδού στον Ευαγγελισμό Λάρισας, καθώς και παρεμβάσεις σε λαχαναγορές και ιχθυαγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και σε άλλα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης το ενδεχόμενο καθόδου των αγροτών στην Αθήνα, όταν και εφόσον οριστεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην πανελλαδική σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλγάρων, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 42 μπλόκα και 13 αγροτικούς συλλόγους από όλη τη χώρα. Η απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ελήφθη ομόφωνα, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν έντονη οργή για τη στάση της κυβέρνησης, αλλά και για τις προειδοποιήσεις περί διοικητικών μέτρων σε βάρος ιδιοκτητών τρακτέρ που συμμετέχουν στα μπλόκα.