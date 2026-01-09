Κυριάκος Μητσοτάκης για Δημόσια Πανεπιστήμια: Το 2026 θα είναι μία ακόμα καλύτερη χρονιά για τα ΑΕΙ

Ανάρτηση έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τα δημόσια πανεπιστήμια.

«Το 2025 για πρώτη φορά υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας να διαγράψουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες αιώνιους φοιτητές από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Για να είμαι πιο ακριβής 308.000 κατ' όνομα φοιτητές, φοιτητές-φαντάσματα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επίσης το τέλος του 2025 μας βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Τελειώνουμε πια με μία πρακτική δεκαετιών, η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και περνάμε σε μία νέα εποχή».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έδειξε στο βίντεο τρεις εικόνες, δύο από το κυλικείο της Νομικής, πώς ήταν και πώς είναι σήμερα και μία από τη νέα βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Για τη βιβλιοθήκη ανέφερε ότι ήταν ένας «χώρος ο οποίος τελούσε υπό κατάληψη για πολλές δεκαετίες» και μεταμορφώθηκε «σε έναν πραγματικό χώρο γνώσης για τους φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου».

«Αυτή είναι η εικόνα των δημοσίων πανεπιστημίων, την οποία θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε» και τόνισε ότι το 2026 θα είναι μία ακόμα καλύτερη χρονιά για τα ΑΕΙ.

