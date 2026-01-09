ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης για Δημόσια Πανεπιστήμια: Το 2026 θα είναι μία ακόμα καλύτερη χρονιά για τα ΑΕΙ

Μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στο τέλος του 2025 δεν υπήρχε καμία ενεργή κατάληψη

The LiFO team
The LiFO team
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΕΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Ανάρτηση έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τα δημόσια πανεπιστήμια.

«Το 2025 για πρώτη φορά υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας να διαγράψουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες αιώνιους φοιτητές από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Για να είμαι πιο ακριβής 308.000 κατ' όνομα φοιτητές, φοιτητές-φαντάσματα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Επίσης το τέλος του 2025 μας βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Τελειώνουμε πια με μία πρακτική δεκαετιών, η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και περνάμε σε μία νέα εποχή».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έδειξε στο βίντεο τρεις εικόνες, δύο από το κυλικείο της Νομικής, πώς ήταν και πώς είναι σήμερα και μία από τη νέα βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Για τη βιβλιοθήκη ανέφερε ότι ήταν ένας «χώρος ο οποίος τελούσε υπό κατάληψη για πολλές δεκαετίες» και μεταμορφώθηκε «σε έναν πραγματικό χώρο γνώσης για τους φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου».

«Αυτή είναι η εικόνα των δημοσίων πανεπιστημίων, την οποία θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε» και τόνισε ότι το 2026 θα είναι μία ακόμα καλύτερη χρονιά για τα ΑΕΙ.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πολιτική / Μέτρα για αγρότες: Αυτές είναι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις - Ρεύμα στα 8,5 λεπτά και app για επιστροφή ΕΦΚ

Όπως ανέφεραν στην εξειδίκευση των μέτρων, 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν επιλυθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 είναι υπό επεξεργασία και 7 είναι εκτός δημοσιονομικού πλαισίου
THE LIFO TEAM
Μαρινάκης σε αγρότες: «Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα ούτε υπομονή»

Πολιτική / Μαρινάκης σε αγρότες: «Την Τετάρτη η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα- ούτε υπομονή»

«Είναι καλό όσοι θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, εμείς θα τις κάνουμε είτε έρθουν είτε όχι» ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
THE LIFO TEAM
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Πολιτική / Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Τασούλα: Ας είναι το νέο έτος μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

«Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη ειλικρίνεια στη δημόσια ζωή και λιγότερη στρεψοδικία και τοξικότητα στα κοινωνικά δίκτυα και στην πολιτική» τόνισε μεταξύ άλλων
THE LIFO TEAM
 
 