Μητσοτάκης: «Ο Τραμπ θα περάσει καλά στην Ελλάδα» - «Φανταστική χώρα» απαντά ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Θετική αναφορά στην Ελλάδα και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα «φανταστική χώρα», σημειώνοντας ότι έχει συμβάλει ουσιαστικά σε σειρά τομέων και ότι «κατανοεί τη σημασία» κρίσιμων ζητημάτων. Για τον κ. Μητσοτάκη ανέφερε ότι πρόκειται για «τρομερό τύπο».

Η συνέντευξη Μητσοτάκη στο Breitbart

Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή πρόσφατη συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού στο αμερικανικό συντηρητικό μέσο Breitbart. Η συνέντευξη δόθηκε στο περιθώριο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στη συνέντευξη αυτή, ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στην ανάγκη διπλωματικής λύσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή και στη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών.

Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει τη δυνατότητα να επιτύχει μια τέτοια συμφωνία, η οποία θα περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, συμπληρώνοντας πως η κρίση αυτή αποτελεί προειδοποίηση για την Ευρώπη, η οποία πρέπει να ενισχύσει την ενεργειακή της αυτονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα προχωρά σε έρευνες για φυσικό αέριο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες, όπως η ExxonMobil και η Chevron.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην ενεργειακή μετάβαση, συνδυάζοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με παραδοσιακές μορφές, όπως το φυσικό αέριο.

Ο πρωθυπουργός, επίσης, σχολιάζοντας την επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα περάσει πολύ καλά» όταν έρθει.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι, παρά τις εντάσεις, η κρίση μπορεί τελικά να φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά, ενισχύοντας τη διατλαντική συνεργασία, ιδίως στον τομέα της άμυνας και της οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τονίζοντας ότι βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. «Ποτέ πριν οι δύο χώρες δεν ήταν πιο κοντά από σήμερα» τόνισε, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και τον ρόλο της Ελλάδας ως σταθερού συμμάχου σε μια γεωπολιτικά κρίσιμη περιοχή.

Σύμφωνα με τον πολιτικό συντάκτη του Breitbart στην Ουάσινγκτον Μάθιου Μπόιλ, ο οποίος πήρε την συνέντευξη, η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τη δήλωσή του, ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα κατέληγαν σύντομα σε μια εμπορική συμφωνία.

EXCLUSIVE— I interviewed Greek Prime Minister @kmitsotakis here at the Delphi Economic Forum in Greece last night. The big takeaway is a year after he correctly predicted a “win-win” trade deal between the USA and EU he is similarly hoping for a big deal between the USA and Iran… pic.twitter.com/TD2Dfdrqiq — Matthew Boyle (@mboyle1) April 23, 2026

Όπως επισημαίνεται, οι προβλέψεις εκείνες επιβεβαιώθηκαν με τη μεταγενέστερη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι και πριν από περίπου έναν χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τοποθετηθεί με ανάλογα θετικό τρόπο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα, με αφορμή συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Breitbart.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ