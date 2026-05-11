Αλέξης Τσίπρας: «Όλα θα γίνουν στην ώρα τους», ανέφερε για το νέο κόμμα

«Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το νέο κόμμα

Φωτ.: Eurokinissi
Σε εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» που διοργανώνει η πρωτοβουλία πολιτών βόρειας Αθήνας στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Τσίπρας δεν αναφέρθηκε σε περισσότερες λεπτομέρειες για το μελλοντικό του κόμμα στην ομιλία.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, αναγκαία κρίνεται μία ισχυρή παράταξη ως αντιπολίτευση.

Κάτι τέτοιο «απαιτεί όχι μόνο βούληση, αλλά και γνώση», τόνισε, λέγοντας ότι έχουν γίνει «σοβαρές επεξεργασίες» επί του θέματος.

«Μιλάμε για ανάγκη που ξεπερνά τα στενά όρια του προοδευτικού χώρου. Είναι μία βαθιά κοινωνική ανάγκη, να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και η κανονική λειτουργία της δημοκρατίας».

Ο Τσίπρας δήλωσε ότι «βλέπουμε τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών να επιδιώκει την αλλαγή αυτής της κυβέρνησης. Η πλειοψηφία των πολιτών λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα».

Όταν ρωτήθηκε από το κοινό για το όνομα του κόμματός του, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

«Πόσο μπορούμε ακόμη να υποθηκεύουμε το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου;».

«Η μισθωτή εργασία πληρώνει περισσότερους φόρους από αυτούς που έχουν δεκάδες-εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από μερίσματα», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «θέλουμε να ευνοήσουμε τους χαμηλούς και τους μεσαίους».

Ο Τσίπρας τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής πρόνοιας καθώς σε λίγα χρόνια «η χώρα θα είναι γερασμένη. Θα είναι μία χώρα γερόντων. Θέλουμε να στηρίξουμε τους νέους».

«Πρέπει να αποκατασταθούν οι αδικίες. Δεν γίνεται ο δάσκαλος και ο καθηγητής που κάνουν μάθημα στα παιδιά μας να παίρνουν μισθούς 800-900 ευρώ».

Κλείνοντας δήλωσε σχετικά με το νέο κόμμα πως «τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε». 

Το μανιφέστο Τσίπρα και το στοίχημα της επιστροφής

Οπτική Γωνία / Ένα «αριστερό Ποτάμι»; Το μανιφέστο Τσίπρα και το στοίχημα της επιστροφής

Ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος και ο καθηγητής Πολιτικής Συμπεριφοράς, Γιάννης Κωνσταντινίδης, αναλύουν τη στόχευση, το timing και τις προοπτικές του εγχειρήματος επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

