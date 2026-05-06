Κυριάκος Μητσοτάκης από Ιορδανία: «Επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα Στενά του Ορμούζ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το «παρών» στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, στο Αμμάν και, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, στάθηκε στο καθεστώς κυριαρχίας των Στενών του Ορμούζ.

«Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας» τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι Ελλάδα και Κύπρος λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας και ευημερίας καθώς και πως παρά τα σημαντικά έως τώρα αποτελέσματα υπάρχουν ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα και η δράση για το κλίμα.

Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων, σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, στήριξης της σταθερότητας σε χώρες όπως ο Λίβανος και προώθησης μιας βιώσιμης ειρηνευτικής προοπτικής στη Γάζα, με βάση τη λύση των δύο κρατών.

«Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς: πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το έχουμε πράξει ως μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στον Λίβανο, όπου στηρίζουμε την κυβέρνηση, την ανάγκη να τηρηθεί πλήρως η εκεχειρία, καθώς και την ανάγκη η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να ασκεί την κυριαρχία της σε ολόκληρη την επικράτεια του Λιβάνου» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός.

«Όσον αφορά τη Γάζα, πιστεύω ότι είναι καίριας σημασίας να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου. Να υποστηρίξουμε τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και να παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στον μοναδικό βιώσιμο δρόμο για μια διαρκή ειρήνη, που είναι η λύση των δύο κρατών» τόνισε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.