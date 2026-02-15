ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Μητσοτάκης: Με τον Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση - Oι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές

Στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε αρχικά ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του

The LiFO team
The LiFO team
Μητσοτάκης: Με τον Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση - Oι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI
0

Την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, έκανε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αναφέρθηκε αρχικά στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είχαν μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση «για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. «Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε», σημείωσε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες επιτυχίες της κυβέρνησης στην εσωτερική πολιτική, ενώ τέλος, τόνισε τη σημασία της προώθησης και διεθνούς προβολής της ελληνικής γλώσσας, που ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα και τη διεθνή σύνδεση της χώρας.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

 
Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική / Νίκος Παππάς: Οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο

Πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν ότι είχαν ζητήσει «άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» για την «απαράδεκτη συμπεριφορά του»
THE LIFO TEAM
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Πολιτική / Κυριάκος Μητσοτάκης σε κτηνοτρόφους: Προτεραιότητά μας είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς

«Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας μέχρι το Πάσχα για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο», τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων
THE LIFO TEAM
 
 