Μητσοτάκης: Με τον Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση - Oι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές

Την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, έκανε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αναφέρθηκε αρχικά στη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, είχαν μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση «για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. «Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε», σημείωσε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες επιτυχίες της κυβέρνησης στην εσωτερική πολιτική, ενώ τέλος, τόνισε τη σημασία της προώθησης και διεθνούς προβολής της ελληνικής γλώσσας, που ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα και τη διεθνή σύνδεση της χώρας.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη