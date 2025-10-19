Κασσελάκης για τη διαρροή της συνομιλίας με την Τζάκρη: «Μακάρι να είχατε τα κότσια της»

Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης απάντησε στη διαρροή της προσωπικής συνομιλίας του με την αντιπρόεδρο του κόμματος Θεοδώρα Τζάκρη, που κυκλοφόρησε για λίγο στα social media.

Ο κ. Κασσελάκης, αφήνοντας αιχμές προς την «Ομάδα Αλήθειας», υπογράμμισε ότι το Κίνημα «δεν έχει καμία εξάρτηση από επιχειρηματικά συμφέροντα ούτε βασίζεται σε χορηγούς», προσθέτοντας ότι «είναι ένα κόμμα με καθαρό κόσμο και ξεκάθαρο μοντέλο διακυβέρνησης».

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του προς τη Θεοδώρα Τζάκρη, τονίζοντας πως είναι απαιτητικός από τους στενούς συνεργάτες του, «ιδίως από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα».

«Όσοι ειρωνεύονται τη Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η ίδια «έχει υποστεί σεξισμό και bullying, έχει σταθεί απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και πολιτικούς που ‘πιάνονται’».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας κατέληξε λέγοντας: «Είκοσι δύο χρόνια βουλευτής και κανείς δεν μπορεί να της προσάψει τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Και μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σήμερα και να μπουν στην πολιτική, για να προσφέρουν απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου».

Υπενθυμίζεται ότι η ιδιωτική συνομιλία των δύο πολιτικών διέρρευσε μέσω Instagram story, στο οποίο ο κ. Κασσελάκης εμφανιζόταν ενοχλημένος, λέγοντας προς την κ. Τζάκρη πως «έχει διχάσει τον κόσμο». Εκείνη απαντά ζητώντας διευκρινίσεις, με τον πρόεδρο του κόμματος να αποφεύγει να συνεχίσει τη συζήτηση, λέγοντας πως «δεν έχει όρεξη».