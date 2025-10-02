Εικόνες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη Γάζα έξω από το ΥΠΕΞ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση κατά του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, φοιτητές από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της «Νέας Αριστεράς» και μέλη συλλογικοτήτων όπως οι «March to Gaza», «Global Sumud Flotilla» και «Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο».

Οι διαδηλωτές καταδίκασαν την επιχείρηση του Ισραήλ και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό.