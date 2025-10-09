ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

H χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή και η απουσία Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη

Στο Ωδείο Αθηνών παρουσιάστηκε το βιβλίο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Παρόντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής, απών ο Αντώνης Σαμαράς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
H χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή και η απουσία Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτικών στελεχών, δημοσιογράφων αλλά και εκπροσώπων ακαδημαϊκών κύκλων. Η αίθουσα γέμισε, ενώ η “σκηνή” σκηνοθετήθηκε με μεγάλη επιμέλεια: στην πρώτη σειρά εμφανή σημεία για στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παρευρέθηκαν, συναντήθηκαν και επιδόθηκαν σε χειραψία που σχολιάστηκε έντονα για τον τυπικό της χαρακτήρα.

Η απουσία του Αντώνη Σαμαρά έγινε αισθητή, οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μιλούν για «προσωπική επιλογή» εξαιτίας της οποίας δεν θα δώσει το “παρών”. Κάποιοι σχολιάζουν ότι η απουσία αυτή ήταν πολιτικά υπολογισμένη.

Το απόγευμα της Τετάρτης, στο Ωδείο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση που δεν ήταν απλώς η παρουσίαση ενός νέου τίτλου· ήταν ένα πολιτικό γεγονός με έντονο συμβολισμό. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης επέλεξε να παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Κατά την παρουσίαση, ο πρωθυπουργός απηύθυνε χαιρετισμό, συγχαίροντας τον συγγραφέα για την πρωτοβουλία του. Αναφέρθηκε στη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης ως τεχνολογική και κοινωνική πρόκληση, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο που πρέπει να καλύπτει: ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και ρόλο του κράτους δικαίου.

Ο Στυλιανίδης, με τη σειρά του, ανέλυσε βασικούς άξονες του τόμου του — πώς η τεχνητή νοημοσύνη διασυνδέεται με το δίκαιο, την κοινωνική συνοχή, τη ρύθμιση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και εν τέλει τον περιορισμό των κινδύνων των αλγορίθμων και των deepfake.

Η εκδήλωση δεν ήταν απλά μια πολιτική συνάντηση, αλλά και ένα οικοσύστημα μηνυμάτων. Η κοινή εμφάνιση Μητσοτάκη και Καραμανλή, μετά από διάστημα πολιτικών αποστάσεων, έδωσε στίγμα αναβάθμισης των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ. Η ψυχρή χειραψία μεταξύ τους σχολιάστηκε από τους παρευρισκομένους ως ένδειξη υποβόσκουσας έντασης, αλλά και προσπάθειας επαναπροσέγγισης.

Η απουσία Σαμαρά θεωρήθηκε πιο πολυσήμαντη από μία απλή απουσία — ειδικά σε μια εκδήλωση όπου η τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να γίνει πεδίο σύνθετης πολιτικής συζήτησης. Η «απουσία» του προσέθεσε μια δόση αμηχανίας και ενίσχυσε τη διάσταση της συμβολικής αφήγησης.

Με την ατμόσφαιρα φορτισμένη, πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι η εκδήλωση αυτή θα λειτουργήσει ως αφετηρία νέων πολιτικών διεργασιών. Ο Στυλιανίδης τοποθέτησε τον εαυτό του ως ένα σημείο διασύνδεσης ανάμεσα στη νέα ψηφιακή εποχή και τον δημόσιο διάλογο. Ένα ερώτημα που παραμένει είναι κατά πόσο η εκδήλωση αυτή θα οδηγήσει σε νέες πρωτοβουλίες εντός της ΝΔ, ειδικά ως προς τη θέση που θα παίζει η τεχνητή νοημοσύνη στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Επίσης, αν η απουσία Σαμαρά ήταν ένδειξη «αποστασιοποίησης» ή απλώς προσωπικής επιλογής, και τι σηματοδοτεί για τις ισορροπίες στη «γαλάζια» παράταξη.

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους

Πολιτική / Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους» τονίζει
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιφατική κατάθεση Βάρρα για Βορίδη – Άρνηση απαντήσεων και ένταση στη Βουλή

Πολιτική / Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιφατική κατάθεση Βάρρα για Βορίδη – Άρνηση απαντήσεων και ένταση στη Βουλή

Ο κ. Βάρρας, που παραμένει σύμβουλος του πρωθυπουργού για αγροτικά ζητήματα, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί «δολοφονία χαρακτήρα» και έχει ήδη απευθυνθεί δύο φορές στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς
LIFO NEWSROOM
Αλέκος Αλαβάνος για Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε στη χώρα»

Πολιτική / Αλέκος Αλαβάνος για Αλέξη Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε στη χώρα»

Οξύς υπήρξε και απέναντι στη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου «δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό» και πως το κόμμα παραμένει χωρίς σαφή πολιτική πρόταση
LIFO NEWSROOM
Μαρινάκης για Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε σωσίβιο»

Πολιτική / Μαρινάκης για Τσίπρα: «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες, ψάχναμε σωσίβιο»

«Θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
LIFO NEWSROOM
Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Πολιτική / Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ: «Η κυβέρνηση οδηγείται σε επικοινωνιακή πανωλεθρία στο θέμα Ρούτσι»

Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, διαφοροποιείται ανοιχτά από τη γραμμή της κυβέρνησης στο ζήτημα του πατέρα Ρούτσι, μετά τις πρώτες φωνές στελεχών και βουλευτών που εξέφρασαν δημόσια στήριξη προς τον απεργό πείνας
LIFO NEWSROOM
 
 