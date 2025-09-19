ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους» τονίζει

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών: Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα» τονίζει στη δήλωσή του.

Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων καταγγέλλουν παραλείψεις στη δικογραφία των 60.000 σελίδων

Υπενθυμίζεται πως συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών καταγγέλλουν παραλείψεις στη δικογραφία των 60.000 σελίδων.

Οικογένειες θυμάτων (35 στον αριθμό) από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, ααιτούνται με υπόμνημα στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, συμπληρωματική ανάκριση για την πυρασφάλεια, με αφορμή του πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βιντεοληπτικό υλικό που, όπως υποστηρίζουν, δεν παραδόθηκε ποτέ στον ανακριτή, από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Θεσσαλονίκη.

Η Φωτεινή Κοκκάλα, μητέρα 20χρονου θύματος στα Τέμπη, δηλώνει: «Στην κόρη μου το έχω ορκιστεί. Όσο ζω όσο αναπνέω, θα είμαι δίπλα της νοερά. Έχω ιερή υποχρέωση». Με τη σειρά της, η Ελένη Βασάρα, μητέρα 23χρονου θύματος, διερωτάται: «Τι να πω; Ότι ο ανακριτής δεν έχει καλέσει και έκλεισε την ανάκριση, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων;».

Στο μεταξύ, συνεχίζει την απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023, ενώ και δεύτερος άνδρας ξεκίνησε απεργία πείνας.

