Έντι Ράμα: Ακύρωσε ξαφνικά τη συνάντηση με Μπελέρη και άλλους ευρωβουλευτές

Τη συνάντησή του με τον Φρέντι Μπελέρη και άλλους ευρωβουλευτές ακύρωσε, ξαφνικά, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα λόγω φόρτου εργασίας.

Παρότι λοιπόν, στην ατζέντα αρχικά υπήρχε πρόβλεψη για επίσκεψη των ευρωβουλευτών στο αλβανικό κοινοβούλιο και συνάντηση υποδοχής διάρκειας 45 λεπτών με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, αυτό τελικά δεν συνέβη καθώς ο Ράμα επικαλέστηκε ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Ωστόσο, ο Ράμα επισκέφθηκε νωρίς το πρωί ιδιωτικά και χωρίς κάμερες το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν οι ευρωβουλευτές για να συνομιλήσει μαζί τους σε φιλικό κλίμα. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αυστριακός Ευρωβουλευτής Thomas Waitz μιλώντας στους δημοσιογράφους και αποκαλύπτοντας τη συνάντηση τους.

Βέβαια, σύμφωνα με το σύμφωνα με το himara.gr, «ο Ράμα φρόντισε πρώτα να ενημερωθεί πως στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο δεν διέμενε ο Μπελέρης, θέλοντας να αποφύγει την συνάντηση μαζί του έστω και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Edi Rama, the leader of the Albanian narco dictatorship, had a planned meeting with Fredi Beleris today. Rama locks the door on him and denies him the meeting. pic.twitter.com/31z5XDyfhr