Μαρουσάκης: Εν αναμονή οργανωμένης μεταβολής του καιρού - Χριστούγεννα με κρύο και χιόνια

Με άστατες συνθήκες οδεύουμε προς τα φετινά Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό των γιορτών.

Σταδιακά οι μετεωρολόγοι κάνουν τις δικές τους προγνώσεις με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τον καιρό των Χριστουγέννων, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να κάνει λόγο για κρύο, βροχές αλλά και χιόνια.

Στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, ο μετεωρολόγος του Open εξηγεί αρχικά πως μία νέα διαταραχή αναμένεται στη χώρα προς το τέλος αυτής και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, φέρνοντας πτώση της θερμοκρασίας.

Μέχρι τότε, οι συνθήκες που θα επικρατούν θα είναι φυσιολογικές για την εποχή, με κρύο τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Τέλος, όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναμένεται μία οργανωμένη μεταβολή του καιρού προς το τέλος του Δεκέμβρη.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως προχωράμε προς τα Χριστούγεννα με άστατες καιρικές συνθήκες, με αρκετές βροχές, περισσότερο κρύο αλλά και χιόνια, κυρίως στα βουνά.