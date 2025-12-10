Αγρότες: Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πληρωμές

Σύσκεψη κορυφής βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πληρωμές των αγροτών, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο τραπέζι συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό, και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς.

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Τις δυναμικές τους κινητοποιήσεις κατά μήκος της χώρας συνεχίζουν -και- σήμερα οι αγρότες, με νέα μπλόκα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, την ώρα που οι παραγωγοί του Αλμυρού έφτασαν με τα τρακτέρ τους στο λιμάνι του Βόλου.

Στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου βρίσκονται ήδη παραγωγοί του μπλόκου Αλμυρού από τον κόμβο Μικροθηβών, συναντώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλειστές τις πύλες του επιβατικού λιμανιού. Έξω από το λιμάνι υπάρχουν κατά μήκος παραταγμένα δεκάδες τρακτέρ.

Οι αγρότες απέκλεισαν τον λιμένα, ωστόσο διαμηνύουν πως δεν θέλουν να προκαλέσουν κυκλοφοριακά προβλήματα παρά ταύτα θέλουν να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους.

Αγρότες: Μπαίνουν και στη γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, εκπρόσωποι του μπλόκου ζήτησαν από τις αστυνομικές αρχές να μπουν στο λιμάνι για να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας, ωστόσο πήραν αρνητική απάντηση. Σημειώνουν ότι δεν θέλουν να εμποδίσουν τη λειτουργία του χώρου. Αργότερα αναμένεται να γίνει αποκλεισμός του λιμανιού από θαλάσσης από αλιείες της Μαγνησίας.

Παράλληλα, ενισχύονται καθημερινά τα υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Στην Πάτρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας βρέθηκαν στις 11:00 το πρωί στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και άνοιξαν συμβολικά τα διόδια, ώστε να ενημερώσουν τους διερχόμενους οδηγούς για τα αιτήματά τους.