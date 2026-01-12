Πού θα χιονίσει στην Αττική - Αύριο η πιο κρύα ημέρα

Κρύο, με θερμοκρασίες υπό του μηδενός επηρεάζουν από το πρωί της Δευτέρας το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής άρχισε να χιονίζει σε περιοχές της Δράμας, της Καβάλας και της Ροδόπης με επεκτάσεις, σταδιακά, νοτιότερα. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά, τα χιόνια μετατοπίζονται στην περιοχή των Σποράδων και επηρεάζονται επίσης τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λήμνος, η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Λέσβος. «Αυτός ο χιονιάς πηγαίνει στις Σποράδες και την περιοχή της Εύβοιας. Εκεί θα το στρώσει και προβλέπονται οι μεγαλύτερες ποσότητες χιονιού».

Για την Αττική, ο μετεωρολόγος εξήγησε, ότι φέρεται να επηρεάζονται «κυρίως τα βόρεια και τα βορειοανατολικά με χιονοπτώσεις κατά κανόνα ασθενείς» και σημείωσε, ότι «δεν είναι αθηναϊκός ο χιονιάς». Οι χιονοπτώσεις επεκτείνονται και στα ορεινά των Κυκλάδων κυρίως σε Άνδρο και Τήνο και σε περιοχή της Κρήτης. Αλλά δεν θα κρατήσουν για πολύ. Ο ίδιος σημειώνει, ότι η πιο κρύα ημέρα θα είναι η Τρίτη, οπότε και αναμένονται αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, ίσως και μείον 12 με μείον 13 βαθμούς.

Στη δική του εκτίμηση, ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ανέφερε: «Το τσουχτερό κρύο είναι δεδομένo, έχει πέσει η θερμοκρασία και στην Αθήνα σήμερα δεν θα ξεπεράσει στο κέντρο της Αθήνας τους 7, από τους 20 που είχαμε το Σάββατο. Για τα χιόνια, από το βράδυ έχει χιονίσει στον Κιθαιρώνα ψηλά, αλλά και την Πάρνηθα και τις επόμενες ώρες φαίνεται να είναι λίγο περισσότερα στους ορεινούς όγκους της Αττικής, χωρίς ωστόσο, να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα».

Τέλος, για αύριο προειδοποίησε, ότι «θα έχει παγετό και κάτω από 0 βαθμούς στα βόρεια προάστια». Οι μετεωρολόγοι καλούν τους τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί στους δρόμους.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στο ημερήσιο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναφέρεται αναλυτικά: Έντονο κύμα ψύχους θα επικρατήσει στη χώρα με χαμηλές θερμοκρασίες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας (ενδεικτικό ύψος 300 - 400 μέτρα), σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες), από νωρίς το πρωί σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της), και στα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες.

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά - ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές - ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 00 (μηδέν) βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη, την κεντρική και την ανατολική Μακεδονία νεφώσεις με χιονόνερο, στα θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων).

Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία (πλην Χαλκιδικής και ανατολικών τμημάτων) λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά και γρήγορα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Η ελάχιστη από -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη από 04 έως 05 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και η μέγιστη από 02 έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και των Σποράδων με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό ύψος 300 - 400 μέτρα) καθώς και στα πεδινά της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της).

Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 7 και πρόσκαιρα στα βορειοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά, όπου από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στην Κρήτη αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε πεδινές περιοχές των νήσων Λήμνου, Λέσβου και Χίου. Στα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νοτιοανατολικά από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες

Θερμοκρασία: Από 03 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.