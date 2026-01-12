Καρκίνος παχέος εντέρου πριν τα 50: Πέντε καθημερινές συνήθειες που αυξάνουν τον κίνδυνο

Πέντε καθημερινές συνήθειες, από το να καθόμαστε και να βλέπουμε τηλεόραση, μέχρι και το να μαγειρεύουμε κόκκινο κρέας, συνδέονται με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου πριν τα 50 έτη.

Η Trisha Pasricha, γαστρεντερολόγος, επιστήμονας του οργανισμού Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) στη Βοστώνη και Instructor of Medicine στην Ιατρική Σχολή του Harvard, παρουσιάζει τις 5 συνήθειες που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου πριν τα 50, σε νέο βίντεο που δημοσίευσε.

Στη δημοσίευσή της, η Pasricha δεν εκπλήσσει το διαδικτυακό κοινό της, καθώς πρόκειται για ζητήματα που επανειλημμένα έχουν τεθεί από τη σύγχρονη επιστήμη, αναφορικά με τις ανθυγιεινές συνήθειες που υιοθετούμε στη ρουτίνα μας. Συγκέντρωσε πέντε από αυτές και επιχειρηματολόγησε, βάσει επιστημονικών ερευνών.

1. Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και καρκίνος του παχέος εντέρου

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, όπως τα έτοιμα γεύματα για φούρνο μικροκυμάτων και τα συσκευασμένα σνακ, δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο για τον διαβήτη ή την καρδιαγγειακή υγεία. Μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι διατροφή πλούσια σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, λέει η Pasricha.

2. Ζαχαρούχα ροφήματα και καρκίνος του παχέος εντέρου

Σε μία μελέτη, νέοι που κατανάλωναν δύο ή περισσότερα ζαχαρούχα ροφήματα την ημέρα είχαν διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του παχέος εντέρου σε νεαρή ηλικία, σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερο από ένα την εβδομάδα, συνεχίζει.

3. Κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας και καρκίνος του παχέος εντέρου

Τα επεξεργασμένα κρέατα, όπως τα λουκάνικα και το μπέικον, έχουν συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο. Ωστόσο, πολλές μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι ο κίνδυνος παραμένει και για μη επεξεργασμένα κόκκινα κρέατα, όπως οι μπριζόλες και τα χάμπουργκερ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, συνιστάται ο περιορισμός της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος σε όχι περισσότερες από τρεις μερίδες την εβδομάδα. Υπάρχει πάντως και μια μικρή θετική είδηση: σύμφωνα με μελέτες, το μαρινάρισμα του κρέατος πριν το ψήσιμο μπορεί να μειώσει τον σχηματισμό καρκινογόνων ουσιών, σύμφωνα με την επιστήμονα και συνεργάτιδα του Harvard.

4. Καθιστική ζωή και τηλεόραση και καρκίνος του παχέος εντέρου

Άτομα που περνούσαν μία έως δύο ώρες την ημέρα καθισμένα βλέποντας τηλεόραση είχαν 12% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεαρή ηλικία, ακόμη και αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η παχυσαρκία, η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα, τονίζει, πριν περάσει στο νούμερο 5 της λίστας της.

5. Αλκοόλ και καρκίνος του παχέος εντέρου

Ακόμη και η κατανάλωση μόλις ενός αλκοολούχου ποτού την εβδομάδα έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου σε νεαρή ηλικία, καταλήγει η Δρ. Pasricha.