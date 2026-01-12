Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο με στόχο ιδιοκτήτες ψητοπωλείου

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον Άγιο Δημήτριο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ΑΝΤ1, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ακούστηκαν πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο και συγκεκριμένα, σε ψητοπωλείο.

Οι ίδιες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι τρία άτομα που επέβαιναν σε Ι.Χ. πυροβόλησαν τους ιδιοκτήτες (πατέρα και γιό) 70 και 39 ετών αντίστοιχα. Μετά το συμβάν, οι δράστες διέφυγαν. Στο σημείο εντοπίστηκαν τέσσερις κάλυκες.

Ο 70χρονος φέρει τραύμα στο πόδι και ο γιος του σε μηρό και γάμπα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, την ώρα που η έρευνα για την υπόθεση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη.