«Απροετοίμαστο στο BBC και γενικώς...» χαρακτήρισε η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, τον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη που εμφανίστηκε στην εκπομπή HardTalk του BBC.

Ο παρουσιαστής Στίβεν Σακούρ, γνωστός για τις «δύσκολες» ερωτήσεις στους καλεσμένους του, έκανε στον Χάρη Θεοχάρη μερικές πιεστικές ερωτήσεις για την αργή πορεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα αλλά και την επιλογή της Βρετανίας να μην την συμπεριλάβει στη λίστα με τις «πράσινες» χώρες.

«Με τους πιο αργούς ρυθμούς της Ευρώπης εμβολιάζετε τους πολίτες. Όλοι στον κόσμο θα το δουν και θα αναρωτηθούν», σημείωσε ο Στίβεν Σακούρ και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Χάρης Θεοχάρης: Δεν είμαστε…

Στίβεν Σακούρ: Είστε στις 5 χειρότερες χώρες

Χάρης Θεοχάρης: Όχι δεν είμαστε

Στίβεν Σακούρ: Φοβάμαι ότι αυτό λένε τα νούμερα

Χάρης Θεοχάρης: Το σύστημά μας είναι ολοκληρωμένο σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, κρατάμε όλες τις δεύτερες δόσεις και τα δεύτερα ραντεβού για όλους κι έτσι δεν προχωράμε πιο γρήγορα από τα εμβόλια που διαθέτουμε.

