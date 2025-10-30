Αλέξης Τσίπρας: Ανακοίνωσε τα ονόματα του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο του

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του, στους τομείς της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Έχω την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Μεταξύ των ονομάτων, που θα συνθέτουν το Επιστημονικό Συμβούλιο στο «Ινστιτούτο, Αλέξης Τσίπρας» είναι και δύο υπουργοί, ο Γιώργος Χουλιαράκης, οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδας και πρώην υπουργός Οικονομικών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (2015 - 2019) και ο Κώστας Γαβρόγλου, υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016 - 2019).

Αλέξης Τσίπρας: Όλα τα ονόματα του Επιστημονικού Συμβουλίου

Αθανασιάδης Χάρης – Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αλμπάνης Τριαντάφυλλος – Ομότιμος Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πρώην πρύτανης (2010-2014, 2018-2022)

Αντωνοπούλου Μαριζέτα – Δρ., Διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΕΚΠΑ

Βασίλη Ισιδώρα – Πολιτική Μηχανικός, Ερευνήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ

Βαφέας Νίκος – Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βόγλης Πολυμέρης – Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γαβρόγλου Κώστας – Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Υπουργός Παιδείας (2016-2019)

Γεωργαντάς Ηλίας – Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Γκασούκα Μαρία – Ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δρόσος Γιάννης – Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ

Καϊδατζής Ακρίτας – Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Καμπουράκης Ιωάννης – Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, Πανεπιστήμιο Εράσμους Ρότερνταμ

Κανούλας Ευάγγελος – Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ

Κασάπης Σπύρος – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Πρίνστον

Κατσαρδή Βανέσσα – Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κίντζιος Σπύρος – Πρύτανης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κοτσακά Δώρα – Ερευνήτρια, Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λάλη Ζωρζέττα – Πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κουριδάκη Μαριάννα – Υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Λιάκος Δημήτρης – Οικονομολόγος

Κουτεντάκης Φραγκίσκος – Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Λοΐζου Νατάσα – Σύμβουλος και Ερευνήτρια Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικών Καινοτομίας

Κωστάκης Βασίλης – Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Τάλιν, Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Μαγκλάρας Άρης – Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού

Μακρής Λεωνίδας – Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, ΔΠΘ

Μαλούτας Θωμάς – Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΕΚΚΕ, Ομότιμος Καθηγητής Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μαραντζίδης Νίκος – Καθηγητής Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, ΠΑ.ΜΑΚ.

Μουμουλίδης Θέμης – Σκηνοθέτης και Συγγραφέας

Νικολαΐδης Πάνος – Οικονομολόγος

Πάντζιου Γραμματή – Καθηγήτρια Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παπαγιαννίδης Αντώνης – Δικηγόρος – Δημοσιογράφος

Παπαδοπούλου Ήρα-Ηλιάννα – Δρ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πετράκος Γιώργος – Οικονομολόγος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πλειώνης Μανώλης – Καθηγητής Φυσικής, ΑΠΘ, πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (2017-2025)

Πλουμπίδης Γιώργος – Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής, Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας UCL

Πολυμενέας Θάνος-Λιοντήρης – Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Στυλιανού Άρης – Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ

Τζήμητρας Χάρης – Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής Κυπριακού Κέντρου Ερευνητικού Ινστιτούτου Όσλο για την Ειρήνη

Τσιριγώτη Ζαχαρούλα – Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας

Φωτονιάτα Ευγενία – Δρ. Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χουλιαράκης Γιώργος – Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Αλέξης Τσίπρας: Η ανάρτηση για τους επιστημονικούς συμβούλους

«Έχω την τιμή και τη χαρά να ανακοινώσω σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα από ανθρώπους της επιστήμης, με κορυφαία βιογραφικά και επιδόσεις, που κοσμούν την Ελλάδα της γνώσης. Ευαίσθητοι πολίτες, που δεν αντιλαμβάνονται την επιστήμη και τη γνώση ως προνόμιο κάποιων ελίτ, ούτε ως βιτρίνα κάποιας κομματικής ή εξουσιαστικής κατασκευής, αλλά ως απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής προόδου και ως συμβολή στη βελτίωση της ζωής των πολλών.

Αυτό που μας ενώνει είναι η πεποίθηση πως αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης.

Ευχαριστώ όλες και όλους, που με ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να θέσουν τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτισή τους στην υπηρεσία της πατρίδας και της κοινωνίας μας. Η στάση τους αποτελεί αχτίδα φωτός σε μια σκοτεινή εποχή.

Αναλυτικά όλα τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».