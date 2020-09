Στα Χανιά έφτασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, όπου και θα φιλοξενηθεί από τον Έλληνα πρωθυπουργό.

H επίσκεψη του Μάικ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19:00 και αναχώρησε για την Κρήτη, αύριο θα επισκεφθεί τη ναυτική βάση της Σούδας.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη ήταν το Εβραϊκό Μουσείο. Με αφορμή την επίσκεψή του αυτή, υπογράμμισε σε σχετικό tweet του την προσήλωση των ΗΠΑ στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προώθηση της θρησκευτικής ανεκτικότητας και της ελευθερίας.

In recognition of Yom Kippur, I am honored to pay my respects at the Thessaloniki Jewish Museum, which commemorates the city's once-vibrant Jewish community. The U.S. remains committed to fighting anti-Semitism and promoting religious tolerance and freedom. pic.twitter.com/e7b4zEL2OA