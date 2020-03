Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, διέψευσε αμέσως τους ισχυρισμούς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μόλις ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για νεκρούς πρόσφυγες από ελληνικά πυρά στα σύνορα.

Στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, ο Ερντογάν κατηγόρησε την Αθήνα για την αντίδρασή της μετά τις εξελίξεις στο προσφυγικό.

«Η Αθήνα δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο για το μεταναστευτικό. Οι Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο πρόσφυγες και τραυμάτισαν σοβαρά άλλον ένα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος και μέσα σε λίγα λεπτά, ο Στέλιος Πέτσας του απάντησε κάνοντας λόγο για fake news και τουρκική προπαγάνδα.

«Οι ελληνικές δυνάμεις στα σύνορα δεν έχουν πυροβολήσει εναντίον οποιουδήποτε προσπαθεί να μπει στην Ελλάδα παράνομα», έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτηση στο Twitter και έκανε λόγο για «κραυγαλέα και εσκεμμένη παραπληροφόρηση».

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda