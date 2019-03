Σε κατηγορηματική δήλωση ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του Τζέφρι Πάιατ προχώρησε η Αμερικανική πρεσβεία, δίνοντας στη δημοσιότητα το κείμενο της συνέντευξης στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Μάλιστα, ο κ. Πάιατ κάνει λόγο «ανακριβή αναφορά» στις δηλώσεις του και κοινοποίησε την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης στο Twitter.

Since my remarks to Antenna TV at the Atlantic Council Disinformation conference have been widely misreported, here’s what I said…https://t.co/ih7dsExE1d