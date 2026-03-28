Τι σημαίνει ο πόλεμος στο Ιράν για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια;

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει πυροδοτήσει αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας περιγράφει ως τη χειρότερη κρίση πετρελαίου στην ιστορία.

Οι ειδικοί για το κλίμα καλούν σε ταχύτερη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά η σύγκρουση στο Ιράν δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν διαταράξει τις οδούς εφοδιασμού μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Επιπλέον, επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ορυκτών καυσίμων από όλες τις πλευρές έχουν δημιουργήσει πρόσθετες αναταράξεις στις αγορές.

Η μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχει προστατεύσει κάποιες περιοχές από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση. «Η ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο είναι σχεδόν ανεπηρέαστη από τις διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων, μόλις εγκατασταθεί η υποδομή, το ‘καύσιμο’ είναι δωρεάν», εξηγεί ο Jan Rosenow, καθηγητής ενέργειας στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η σύγκρουση στο Ιράν και οι επιπτώσεις στην καθαρή ενέργεια

Την ίδια ώρα, ειδικοί για το κλίμα προτρέπουν τις χώρες να επιταχύνουν τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν δει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να μειώνονται τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ το Πακιστάν επωφελείται από τη μαζική εγκατάσταση ηλιακών πάνελ σε στέγες.

Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων βοηθά επίσης οικονομίες όπως η Κίνα και το Νεπάλ να αντέξουν την αύξηση των τιμών βενζίνης, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Παρά την ώθηση για καθαρή ενέργεια όμως, η σύγκρουση προκαλεί προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η μεταφορά μετάλλων όπως το αλουμίνιο, απαραίτητου για τα ηλιακά πάνελ, διαταράσσεται λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, όπου παράγεται περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής. Η αύξηση του πληθωρισμού καθιστά επίσης ακριβότερη την κατασκευή νέων έργων καθαρής ενέργειας, τα οποία απαιτούν υψηλή αρχική επένδυση. Η κρίση ευνοεί προσωρινά τη χρήση ορυκτών καυσίμων, ακόμα και του πιο ρυπογόνου άνθρακα.

Χώρες που εξαρτώνται από υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), όπως η Ινδία, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, αυξάνουν την καύση άνθρακα για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες τους.

Η άνοδος των τιμών δημιουργεί επίσης κίνητρα για περισσότερη εξόρυξη και παραγωγή, επιτρέποντας έργα που παλαιότερα δεν ήταν οικονομικά βιώσιμα. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν αναθεώρηση των φορολογικών δομών ενέργειας, επιβολή φόρων έκτακτης κερδοφορίας σε εταιρείες πετρελαίου, επιδότηση πρώτων υλών για έργα ανανεώσιμης ενέργειας και στρατηγικό έλεγχο των επιτοκίων.

Παρά τις δυσκολίες, η κρίση προσφέρει ευκαιρίες για επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, καθώς τα ηλιακά και αιολικά έργα και τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν πιο φθηνές, ταχύτερες και τοπικές λύσεις σε σχέση με το πετρέλαιο.

Με πληροφορίες από Guardian