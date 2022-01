Μία πανύψηλη πύλη εμφανίστηκε στην εμβληματική πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου, φέρνοντας την Ανταρκτική στην καρδιά μιας μεγάλης πόλης, σε πραγματικό χρόνο.

Η πρωτοβουλία της Geernpeace είναι μία τεράστια κατασκευή ύψους 4 μέτρων και βάρους σχεδόν 4 τόνων, που για πρώτη φορά στον κόσμο, μεταδίδει ζωντανά εικόνες από απομακρυσμένες αποικίες πιγκουίνων στη χερσόνησο της Ανταρκτικής.

Εκεί μια διεθνής αποστολή της Greenpeace την περασμένη εβδομάδα ανακάλυψε μια νέα αποικία πιγκουίνων, προσφέροντας στους ανθρώπους τη μοναδική ευκαιρία να δουν πρόσωπο με πρόσωπο την ομορφιά και το θαύμα αυτής της μοναδικής περιοχής.

Η πρωτοβουλία, που διευθύνεται από την Greenpeace UK, αποτελεί μέρος της εκστρατείας της Greenpeace Protect the Oceans, η οποία ζητά την προστασία των ωκεανών στην Ανταρκτική και μια Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς που θα μπορούσε να συμφωνηθεί στα Ηνωμένα Έθνη τον Μάρτιο.

Η εγκατάσταση της Greenpeace θα βρίσκεται στην πλατεία Τραφάλγκαρ έως το Σάββατο 29 Ιανουαρίου.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι περισσότεροι από εμάς νιώθαμε αρκετά αποκομμένοι από τη φύση», είπε ο Will McCallum, επικεφαλής ωκεανών στην Greenpeace UK, μιλώντας από την Πύλη.

«Αλλά ο κόσμος γύρω μας συνεχίζεται και μέρη όπως η Ανταρκτική χάνονται γρήγορα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κοιτάζουμε μακριά. Αυτή η πύλη της Ανταρκτικής είναι σαν να κοιτάς μέσα από ένα παράθυρο.

»Φέρνουμε την απομακρυσμένη και εύθραυστη Ανταρκτική κατευθείαν στην καρδιά μιας πολυσύχναστης πόλης που απέχει πάνω από 8.000 μίλια. Βλέπουμε αυτά τα μέρη σε ντοκιμαντέρ για τη φύση και φαίνονται σαν ένας άλλος κόσμος. Αλλά δεν είναι, είναι ο κόσμος μας» λέει.

«Αυτό που συμβαίνει στην Ανταρκτική μας επηρεάζει όλους. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι που θα μπορέσουν να δουν τη ζωή στην Ανταρκτική από πρώτο χέρι, όπως αυτοί οι νεοσσοί πιγκουίνων που περπατούν μπροστά μου, θα δουν πόσο αληθινή και επείγουσα είναι η κατάσταση των ωκεανών, ενόψει των κρίσιμων κυβερνητικών διαπραγματεύσεων στα Ηνωμένα Έθνη τον Μάρτιο» καταλήγει στο μήνυμά του.

Η Greenpeace International βρίσκεται στην Ανταρκτική και συνεργάζεται με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Stony Brook στις ΗΠΑ, διεξάγοντας έρευνα σχετικά με τη μείωση του πληθυσμού των πιγκουίνων στην περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, η αποστολή ανακάλυψε μια αναπαραγωγική αποικία πιγκουίνων Gentoo σε περιοχή, νοτιότερα από ποτέ.

Αυτό είναι ένα σημάδι του αντίκτυπου της κλιματικής κρίσης, που μεταμόρφωσε αυτήν την περιοχή, όπου μέχρι πρόσφατα ήταν πολύ παγωμένη για τον πιο εύκρατο πιγκουίνο Gentoo να μεγαλώσει τους νεοσσούς του.

«Η κλιματική κατάρρευση και η βιομηχανική αλιεία οδηγούν τους πληθυσμούς των πιγκουίνων σε μείωση και οι πάγοι της Ανταρκτικής εξαφανίζονται με ανησυχητικό ρυθμό», δήλωσε από την Ανταρκτική, η Louisa Casson, Υπεύθυνη εκστρατείας Ωκεανών της Greenpeace στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτή η πύλη είναι μια υπενθύμιση του τι θα μπορούσαμε να χάσουμε αν δεν ενεργήσουμε για να προστατεύσουμε τους ωκεανούς μας. Χρειαζόμαστε επείγουσα δράση για την αλλαγή του κλίματος και χρειαζόμαστε επειγόντως μια Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς, που θα συμφωνηθεί στα Ηνωμένα Έθνη όταν οι παγκόσμιοι ηγέτες συναντηθούν τον Μάρτιο.

Αυτό είναι το κρίσιμο πρώτο βήμα για τη δημιουργία κατάλληλων προστατευόμενων περιοχών, που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς ανθρώπινες δραστηριότητες και δίνουν στη φύση την ευκαιρία να θεραπεύσει και να βοηθήσει τον πλανήτη μας να αποφύγει τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Live now and for the next five days, a window into Antarctica from Trafalgar Square.



Come down and explore the Southern Ocean via a portal to our ship @gp_sunrise who are surveying penguin colonies.



We need 2022 to be the year when Governments to step up and #protecttheoceans pic.twitter.com/sqde3svvG9