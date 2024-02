Οι πυρκαγιές ζόμπι στον Καναδά καίνε κάτω από το χιόνι

Η υγρασία έχει αυξηθεί, βροχές έχουν πέσει, χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους και, όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για τον Καναδά, μία από τις πιο κρύες περιοχές του πλανήτη, κατά την περίοδο του χειμώνα. Κι όμως, ενώ θα έπρεπε να έχουν σβήσει, οι τεράστιες πυρκαγιές που κατέκαψαν εκατομμύρια στρέμματα, σε μία από τις πιο πράσινες περιοχές του πλανήτη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παραμένουν, σιγοκαίνε, ακόμα και κάτω από στρώματα χιονιού, σαν ζόμπι που έχουν έρθει πάλι στον κόσμο των ζωντανών.

Δεκάδες πυρκαγιές που ξεκίνησαν πέρυσι εξακολουθούν να καίνε μέχρι σήμερα κάτω από το έδαφος στον Δυτικό Καναδά, προσφέροντας μια απόκοσμη εικόνα σε όποιον αντικρίσει το θέαμα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο υψηλός αριθμός φέτος αυτών των «πυρκαγιών ζόμπι» (όπως ονομάζονται), σε συνδυασμό με τα σχετικά χαμηλά επίπεδα χιονιού που επιδεινώνουν τις συνεχιζόμενες συνθήκες ξηρασίας, κάνουν τους ειδικούς να φοβούνται για το μέγεθος των δασικών πυρκαγιών που μπορεί να ξεσπάσουν φέτος.

