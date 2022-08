Μυστήριο με τόνους νεκρών ψαριών σε ποταμό μεταξύ Γερμανίας-Πολωνίας - Εκτιμήσεις για μόλυνση υδραργύρου

Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράζονται σε χιλιόμετρα στις όχθες του ποταμού Όντερ που κυλά μεταξύ Πολωνίας και Γερμμανίας.

Αξιωματούχοι των δύο χωρών κάνουν αγώνα δρόμου να κατανοήσουν την αφετηρία του φαινομένου και να δώσουν τέλος στους μαζικούς θανάτους της ποτάμιας ζωής.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το νερό έχει μολυνθεί απο τοξική ουσία η οποία, παρά τους ελέγχους, παραμένει άγνωστη.

Στους πολίτες συστήνεται να αποφεύγουν το ποτάμι εν μέσω προειδοποιήσεων για περιβαλλοντική καταστροφή από τη γερμανική κυβέρνηση.

Germany is blaming Poland for not informing it of a potential chemical contamination in the Oder River, which runs through both countries, after tons of dead fish were found floating on the surface. pic.twitter.com/G6cvq8Anrl