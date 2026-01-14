ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Meteo: Θερμότερος από το κανονικό ο ερχόμενος Φεβρουάριος

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πιθανότητα η θερμοκρασία να βρεθεί πάνω από τους 2°C σε σχέση με το κανονικό είναι 30%

The LiFO team
The LiFO team
Meteo: Θερμότερος από το κανονικό ο ερχόμενος Φεβρουάριος Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Φεβρουάριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα του meteo, σύμφωνα με το 77% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Φεβρουαρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 20%, 27% και 30% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 14% και περίπου 9% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.16°C.

Meteo: Θερμότερος από το κανονικό ο ερχόμενος Φεβρουάριος Facebook Twitter

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης της Εικόνας 2 απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Φεβρουαρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να κυμαίνονται από +0.5°C στην νοτιοδυτική έως +1.5°C στην βορειοανατολική Ευρώπη.

Meteo: Θερμότερος από το κανονικό ο ερχόμενος Φεβρουάριος Facebook Twitter

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

 
Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΚ - Πώς ένα μπλε λουλούδι αλλάζει το μέλλον των αγροτών στην Ινδία

Περιβάλλον / Πώς ένα μπλε λουλούδι άλλαξε το μέλλον των αγροτών στην Ινδία

Ένα μέχρι πρόσφατα «παραμελημένο» λουλούδι μετατρέπεται σε πηγή εισοδήματος και ελπίδας για χιλιάδες αγρότες στην Ινδία, δημιουργώντας νέες κοινότητες, επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης
THE LIFO TEAM
Το 1% των πλουσιότερων του πλανήτη έχει ήδη εξαντλήσει τον άνθρακα που του αναλογεί για το 2026

Περιβάλλον / Το πλουσιότερο 1% του πλανήτη έχει ήδη εξαντλήσει τον άνθρακα που του αναλογεί για το 2026

Το πλουσιότερο 1% του πλανήτη χρειάστηκε 10 ημέρες, ενώ το πλουσιότερο 0,1% μόλις τρεις ημέρες, για να εξαντλήσει το μερίδιο διοξειδίου του άνθρακα που του αναλογεί για ένα ολόκληρο έτος, χωρίς να ξεπεραστεί το ασφαλές κλιματικό όριο
THE LIFO TEAM
ΣΚ - Σε επιφυλακή οι επιστήμονες: Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Axial Seamount αναμένεται τελικά να εκραγεί το 2026

Περιβάλλον / Σε επιφυλακή οι επιστήμονες: Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Axial Seamount αναμένεται τελικά να εκραγεί το 2026

Το ηφαίστειο αναμένονταν να εκραγεί το 2025, αλλά σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα οι ερευνητές τώρα εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί έκρηξη προς τα μέσα ή τα τέλη του 2026
THE LIFO TEAM
 
 